VIDEO : हे इंदोरीकर आहेत तरी कोण? बघा, वाचा आणि ठरवा तुम्हीच 

अकोले ः राज्यभर आपल्या वैविध्यपूर्ण कीर्तन शैलीने परिचत असलेले अकोले तालुक्‍याचे सुपुत्र व सुप्रसिद्ध प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदोरीकर यांच्या कीर्तनातील वक्तव्यावरून वाद सुरू आहे. महाराज हे महिलांच्या विरोधातील आहेत. ते केवळ लाखा लाखाची बिदागी घेऊन कीर्तन करतात. त्यांना समाजसेवेचे काही देणेघेणे नाही, अशी टीकाही त्यांच्यावर होते आहे. खरोखरच महाराज तसे आहेत. का त्यांच्या कीर्तनातून केवळ विनोदच असतात का? का केवळ कीर्तनातून पोकळ गप्पा मारतात? या विषयी जाणून घ्यायचं झाल्यास त्यांच्या गावीच जावं लागेल. इंदोरीकरांची काय आहे कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी?

ह.भ.प.निवृत्ती काशिनाथ देशमुख यांचा जन्म अकोले तालुक्‍यातील इंदोरी गावातील शेतकरी कुटुंबात झाला आहे. त्यांना इंदोरीकर महाराज या नावानेच राज्यात ओळखले जाते. त्यांचे वडील वारकरी संप्रदायाचे असल्याने जन्मतः वारकरी सांप्रदायाचा घनिष्ट संबंध आला. त्यांना चार भाऊ व चार बहीणी आहेत. त्यांचे कुटुंब उच्च शिक्षित आहे. ज्येष्ठ बंधु संगमनेर येथील महाविद्यालयात प्राचार्य तर एक बंधू पाटबंधारे विभागात शासकीय नोकरीत आहेत. एक शेती करतात. महाराज स्वतः बीएस्सी बी.एड. आहेत. विनाअनुदानित शाळेवर नोकरी

महाराजांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अकोले या तालुक्‍याच्या गावी घेतले. पदवीचे शिक्षण संगमनेर येथे घेतले. शिक्षणानंतर महाराजांनी तालुक्‍यातील आदिवासी भागातील पाडाळणे, आंबितखिंड या गावातील विना-अनुदानित माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम केले. यावेळी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना समाजातील सुरू असलेल्या अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता यावर समाजाचे प्रबोधनाचे विचार महाराजांना स्वस्थ बसू देत नसायचे. कीर्तन परंपरेकडे वळले

महाराजांनी कुटुंबाचा वारकरी सांप्रदायाचा वारसा असल्याने त्यांनी एकदाचा निर्णय घेतला. सन 1995च्या दरम्यान नोकरी सोडून त्यांनी अध्यात्माची वाट धरली. गावोगावी कीर्तन सेवेतून आपल्या अनोख्या शैलीत प्रबोधन सुरू केले. अल्पावधीतच ते लोकप्रिय ठरले. त्यांच्या कीर्तनाच्या कॅसेट बाजारात आल्या. त्यांना लोक आदराने बोलवायला लागले. त्यांच्या कीर्तनासाठी लोक आजही मैलोन मैल चालत जातात, एवढी त्यांची क्रेझ आहे. असे केले समाजप्रबोधन

गेल्या 25वर्षांत महाराजांनी 22 हजारांवर कीर्तन केले आहेत. त्यांनी केलेल्या समाज प्रबोधनाच्या विचारातून गावागावात सुरू असलेल्या लग्नाच्या वराती बंद झाल्या. त्यामधील दारूचा वापर, हुंडापद्धती बंद केली. बेटी बचाव बेटी पढावला चालना दिली. स्त्री भ्रृण हत्या रोखण्यासाठी आवाहन केले. व्यसनमुक्ती, मातृ-पितृ-सेवा या विषयावर आपल्या रांगड्या शैलीत भाष्य केले. ते लोकांना आवडायला लागले. यांच्यासोबत झाले चतुर्भुज

तमाशाला जाणारा समाज कीर्तनाकडे वळविला. सरकार स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्ती, तंटामुक्तीसाठी करोडो रुपये खर्च करूनही जेवढे प्रबोधन करू शकले नाही. त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक महाराजांनी आपल्या केले. राज्यातील अनेक गाव हागणदारीमुक्त, तंटामुक्त झाली. सन 2005 साली संगमनेर तालुक्‍यातील निळवंडे येथील वारकरी संप्रदायातील पवार कुटुंबातील शालिनी यांच्याबरोबर त्यांचा विवाह झाला. शालिनीताई याही उत्तम कीर्तनकार आहेत. महाराजांना ज्ञानेश्वरी नावाची मुलगी तर कृष्णा नावाचा मुलगा आहे. कृष्णा हा छान भजन गायन करतो. पत्नी शालिनी यांच्यासह इंदोरीकर महाराज अनाथाचा नाथ

अनाथाचा नाथ म्हणूनही त्यांचे योगदान आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे काम सुरू आहे. कीर्तनसेवेतून मिळणाऱ्या मानधनातून गोरगरीब, अनाथ व गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतात. महाराजांनी जवळपास 210 विद्यार्थी शिक्षणासाठी दत्तक घेतले आहेत. महाराज मागील15 वर्षांपासून संगमनेर तालुक्‍यातील ओझर येथे ज्ञानेश्वर माऊली सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून खंडेराव पाटील खेमनर माध्यमिक विद्यालय चालवतात. विद्यालयात 210 विद्यार्थी आहेत. अनाथ व निराधार 85 विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या भोजन व शिक्षणाचा खर्च महाराज स्वतः करतात. विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपयाही फी घेत नाहीत. महाराज स्वतः विज्ञान विषय शिकवतात

महाराज स्वतः आठवी, नववीच्या विद्यार्थ्यांचे विज्ञान शिक्षक म्हणूनही काम करतात. शिक्षण सेवेबरोबरोच गो संवर्धनाचे काम करतात. स्वतः ओझर येथे गोशाळाही चालवतात. त्यामध्ये 15 ते 17 गाई आहेत. त्यामध्ये भाकड गाईही आहेत. आपल्या मूळगावी इंदोरी येथे मातृ-पितृ सप्ताह करतात. यावर्षी तर त्यांनी महिला भागवत कथाकार आणून भागवत कथेचे आयोजन केले होते. असा करतात स्त्री सन्मान

इंदोरीकर महाराज हे केवळ बोलत नाही तर प्रत्यक्ष कृती करतात. आता त्यांच्यावर ज्या स्त्री मानहानीचा आरोप केला जात आहे, तो धादांत खोटा आहे, असे त्यांचे समर्थक मानतात. स्त्री सन्मान करताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोपरगाव येथे महिला समुपदेश सेवा केंद्र सुरू आहे. वारकरी शिक्षणासाठी राहुरी तालुक्‍यात चेडगाव व संगमनेर तालुक्‍यात कोल्हेवाडी येथे वारकरी संस्था सुरू आहे. त्या ठिकाणी सप्ताह, हरिपाठासह धार्मिक उपक्रम महाराज स्वखर्चाने घेतात. संगमनेर-अकोले तालुक्‍यातील पंचक्रोशीत महाराज अनेक मंदिराच्या जीर्णोद्धार, सप्ताहासाठी धार्मिक कार्यक्रमांना दान देतात. संगमनेर तालुक्‍यातील ओझर परिसरात बंद पडलेले सप्ताह त्यांनी सुरू केले. गो शाळेत इंदोरीकर महाराज स्वतः राबतात.​ प्रदूषणमुक्तीचा संदेश

महाराज समाजाचे प्रबोधन करताना पर्यावरण व प्रदूषणावरही मार्मिक पद्धतीने प्रबोधन करतात. महाराजांनी गावागावात नदीचे प्रदूषणाविषयी जनजागृती केली आहे. अंत्यविधीनंतर आपल्या आप्तेष्टांचे अस्थींचे विसर्जन नदीत न करता घराजवळ, शेतात झाडे लावून तेथे आठवण म्हणून अस्थी टाकाव्यात, हा संदेश देतात. प्रदूषण रोखण्याबरोबरच वृक्षारोपणाचाही संदेश समाजाला दिला. लोक त्याचे अनुकरण करतात. महाराजांनी अवयव दानाचाही संदेश दिला आहे. या अवयव दानामुळे अनेकांना याचा लाभ झाल्याने त्यांना जीवनदान मिळाले. टीकाकारांचे योगदान काय

विशेष म्हणजे समाजाला संदेश देत असताना आपण काय काम करतो, हे चुकूनही सांगत नाहीत. खासगीतही ते तसा बडेजाव मिरवित नाहीत, हेच त्यांचे मोठेपण आहे. त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी समाजासाठी स्वतः काय केले याचे आत्मपरीक्षण करावे, असेही त्यांचे समर्थक सांगतात.

Web Title: Who is Indorekar Maharaj though