तुम्हाला "पद्मभूषण' मिळो, अण्णांनी कोणाला दिला आशीर्वाद?

पारनेर : "आपण पुरस्कारासाठी काम करत नाही, तर समाजासाठी काम करतो. मात्र, अशा पुरस्कारामुळे काम करण्यास चांगली ऊर्जा मिळते. यात समाजाचाच अधिक फायदा आहे. लवकरच तुम्हाला पद्मभूषण मिळो,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांना आशीर्वाद दिले. जाणून घ्या- नगरला शिवभोजन थाळीसाठी रांगा पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर पवार यांनी आज राळेगणसिद्धी येथे जाऊन आपले सामाजिक कार्यातील व जलसंधारण क्षेत्रातील गुरू असलेल्या हजारे यांचे आशीर्वाद घेतले. त्या वेळी हजारे यांनी लेखी संवाद साधत पवार यांचा गौरव केला. यापूर्वी हजारे यांनी पवार यांना अभिनंदन करणारे पत्रही पाठविले आहे. राळेगणसिद्धी ः पद्मश्री मिळाल्यानंतर राज्य आदर्श गाव योजनेच्या संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी बुधवारी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. त्या वेळी शिष्याने गुरूपुढे नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतले. (छायाचित्र ः मार्तंड बुचुडे) पुरस्कारात हिवरेबाजार ग्रामस्थांचा सिंहाचा वाटा हजारे यांनी त्या पत्रात म्हटले आहे, की आपणास "पद्मश्री' मिळाल्याने मला खूप समाधान वाटले. या पुरस्कारात हिवरेबाजार ग्रामस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. हा पुरस्कार म्हणजे आपल्या अथक परिश्रमाला आलेले फळ आहे. अजून खूप मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. ही सर्व कामे एका आयुष्यात न संपणारी आहेत; मात्र शक्‍य तेवढी करत राहावीत. काम केल्यावर पुरस्कार चालत येतात आपले काम पुरस्कारासाठी नाही, याची मला जाणीव आहे. निष्काम भावनेने काम केले, की पुरस्कार आपोआप चालत येतात व यापुढेही अनेक पुरस्कार आपणाकडे चालत येतील. गीतेतील कर्मयोग आपण प्रत्यक्षात जगत आहात, याचा मला आनंद वाटतो. लवकरच आपणास पद्मभूषणही मिळो, या शुभेच्छा.

