राळेगणसिद्धीत का निवडतात महिला सरपंच, काय आहे कारण

राळेगणसिद्धी: आदर्श गाव राळेगणसिद्धी दरवर्षी नवनवीन प्रयोग करीत असते. गावातील महिला, मुलींचा सत्कार, दलितांचा सन्मान असे अनेक उपक्रम त्यांनी राबविले आहेत. गावकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच राळेगणसिद्धीने आदर्शगावापर्यंत पल्ला गाठला आहे. ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक कार्यकाळात दर वर्षी रोटेशन पद्धतीमध्ये पाच महिलांना सरपंचपदाची संधी देण्याचा निर्णय उपसरपंच सुरेश दगडू पठारे, माजी उपसरपंच लाभेश औटी, उद्योजक सुरेश पठारे, तसेच रमेश औटी यांनी घेतला होता. त्यानुसार राळेगणसिद्धीच्या सरपंचपदी हिराबाई भीमराव पोटे यांची आज बिनविरोध निवड झाली. पाच वर्षे महिलांना सरपंचपदाची संधी देण्याचा आगळावेगळा इतिहास राळेगणसिद्धीत या निमित्ताने घडला.

सरपंच संगीता मापारी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी शरद झावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामसेवक राजेंद्र कंदलकर, तलाठी अशोक डोळस यांच्या उपस्थितीत सदस्यांची बैठक झाली. या वेळी हिराबाई पोटे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची सरपंचपदी निवड झाल्याचे झावरे यांनी जाहीर केले. याआधी मंगल पठारे, रोहिणी गाजरे, प्रभावती पठारे व मंगल मापारी यांना प्रत्येकी एक वर्ष सरपंचपदाची संधी देण्यात आली.

निवडीनंतर सरपंच हिराबाई पोटे व सदस्यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन विकासकामांसाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती करीत आशीर्वाद घेतले. हजारे यांनी 20 डिसेंबरपासून मौन धारण केले आहे. ते मागे घेण्याची विनंती या वेळी लाभेश औटी यांनी केली; परंतु "निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी झाल्यानंतरच मौन सोडू,' असे हजारे यांनी लेखी सांगितले.

