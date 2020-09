सांगली : कोरोना रुग्णासाठी बेड मिळवण्यास धावाधाव करणाऱ्या नातेवाईकांना मिरज सिव्हिलमध्ये "बेड देतो पण, ऑक्‍जिसन सिलिंडर तुम्ही आणा' असा अजब सल्ला दिला. ऑक्‍सिजन शोधण्याच्या नादात रुग्णाचाही बळी गेला. या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि मिरज सिव्हीलमधील दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी मदनभाऊ युवा मंचने आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याकडे केली आहे. मदनभाऊ युवा मंचचे अध्यक्ष आनंद लेंगरे, कॉंग्रेसचे युवानेते अमर निंबाळकर, अमित लाळगे, दिनेश सादिलगे, पिंटू सरगर आदींनी मंत्री यड्रावकर यांना निवेदन दिले. लेंगरे म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात तसेच जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यांच्यावर उपचारासाठी यंत्रणा कमी पडत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना ऑक्‍सिजन आणि व्हेंटिलेटर्स बेड मिळत नाहीत. सांगली आणि मिरज सिव्हिलमध्ये ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेर्स नसल्याचे सांगून रुग्णांना वेठीस धरण्यात येते. या प्रकरणांची चौकशी करावी. अशी मागणी राज्यमंत्री यड्रावकर-पाटील यांच्याकडे केली आहे. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयात कोरोनाग्रस्त रुग्णाला पुढील उपचार मिळण्यासाठी प्राथमिक उपचार तसेच ऑक्‍सिजन देण्याची जबाबदारी डॉक्‍टरांनी पार पाडली पाहिजे. फक्त दाखल रुग्णावरच उपचार करण्याच्या हट्‌टाने दारात आलेला रुग्ण तास न तास रुग्णवाहिकेत तिष्ठत थांबल्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे गेल्या काही दिवसांत सांगली, मिरजेत सिव्हिलच्या दारात उपचाराअभावी आठ-दहाजणांचे बळी गेले आहेत, असे लेंगरे म्हणाले. ते म्हणाले, सांगली, मिरज सिव्हिलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्‍टर, नर्सिंग स्टाफ असल्याने तेथे किमान दोन्ही मिळून 500 बेड वाढवावेत. यामुळे सांगली, कोल्हापूरसह कर्नाटकातून येणाऱ्या रुग्णांना उपचार मिळतील. शासनपातळीवर तत्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. संपादन : युवराज यादव

