मजूर फेडरेशनची विनाकारण बदनामी खपवून घेणार नाही : संग्राम देशमुख

सांगली : जिल्ह्यात मजूर सोसायटीचे फेडरेशन आहे. जे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करीत आहे. या ठिकाणी सर्वपक्षीय संचालक मंडळ काम करीत आहे, पण काही अधिकारी मजूर फेडरेशनची बदनामी करीत आहेत, ही बदनामी खपवून घेणार नाही, याबाबत आम्हाला पावले उचलावी लागतील, असा इशारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष संग्राम देशमुख यांनी दिला. ते म्हणाले, ""मजूर फेडरेशनच्या माध्यमातून आजवर अनेक कामे झालेली आहेत. ही सहकार चळवळ आहे. सांगली जिल्हा मजूर फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली 15 लाखांपर्यंत कामाची मर्यादा होती. ती वाढवून 30 लाख करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला. या फेडरेशनचे सहकार चळवळीतील अनेक मातब्बर नेत्यांनी नेतृत्व केलं आहे. आजही सर्व पक्षीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे फेडरेशन काम करते आहे. राज्यात फेडरेशनची वेगळी प्रतिमा आहे. प्रशासनातील अधिकारी गेल्या काही दिवसात मजूर फेडरेशनला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्याची नाहक बदनामी करीत आहे. काही अधिकारी गरज असेल त्यावेळी मजूर सोसोयटीचा उपयोग करतात आणि त्यांच्यावर वेळ आली की कायद्याचा बडगा उगारतात. सहकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये वास्तविक कायदा आणि व्यवहार यांची सांगड घालून काम करावे लागेल. सांगली जिल्हा मजूर फेडरेशनमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय संचालक मंडळ काम करीत आहे.'' ते म्हणाले, ""मजूर फेडरेशनबाबत कोणीही अशा प्रकारे बदनामी केलेली नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलावा, अन्यथा आम्हालाही याविरोधात हालचाली कराव्या लागतील. जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक कामात काही अधिकारी मजूर सोसायट्यांना तुसडी वागणूक देत आहेत. आजपर्यंत मजूर सोसायट्यांनी केलेल्या पारदर्शक कामांमुळे व सहकार चळवळीमुळे ही संस्था नावारूपास आलेली नाही. ते नाव आम्ही प्रशासनातील काही अधिकाऱ्याना लहर आली म्हणून बदनाम होऊ देणार नाही. एखादे काम चुकले असेल तर त्यांनी निश्‍चित ते काम दाखवून संबंधितांवर कारवाई करावी, पण सरसकट सोसायट्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केल्यास आम्ही शांत बसणार नाही.'' संपादन : युवराज यादव

