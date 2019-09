राज्य, राष्ट्रीय खेळाडू मुकणार सरावाला ? 

सातारा ः आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी येथील छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलातील सुविधा वापरता येणे शक्‍य आहे का, याची पाहणी नुकतीच प्रशासनाने केली आहे. दरम्यान, निवडणुकीसाठी क्रीडा संकुलातील सुविधांचा वापर झाल्यास आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा, शिवाजी विद्यापीठस्तर क्रीडा स्पर्धांसाठी राज्य व राष्ट्रीयस्तरावरील खेळाडूंच्या दैनंदिन सरावावर परिणाम होऊ शकतो, असा सूर उमटू लागला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणूक 21 ऑक्‍टोबरला होणार आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. सातारा- जावळी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या अनुषंगाने नुकतीच प्रशासनाने छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलाची पाहणी केली. या संकुलातील जुना बॅडमिंटन हॉल, नवीन बॅडमिंटन हॉल (वुडन कोर्ट), सिथेंटिक बास्केटबॉल मैदान, वसतिगृहामधील खोल्या, क्रीडा कार्यालयाच्या इमारतीमधील खोल्यांचा वापर करता येऊ शकेल का, याचा अंदाज बांधण्यात आल्याचे समजते. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची ईव्हीएम मशिन ठेवण्यासाठी जुन्या बॅडमिंटन हॉलचा, तसेच क्रीडा कार्यालयाच्या इमारतींमधील खोल्यांचा वापर करण्यात आला होता. त्या वेळी जिल्हास्तरापासून राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन नव्हते. आता मात्र, जिल्हास्तरापासून राष्ट्रीयस्तरावरील शासकीय क्रीडा स्पर्धांना प्रारंभ झाला आहे. त्यासाठी विविध शाळांतील खेळाडू क्रीडा संकुलातील मुख्य मैदानापासून ते विविध मैदानावर नित्यनेमाने सराव करीत असतात. प्रशासनाने विधानसभा निवडणुकीसाठी क्रीडा संकुलातील सुविधा, तसेच मैदानांचा वापर करण्याचे निश्‍चित केले, तर खेळाडूंच्या सरावास अडसर ठरेल, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे, तसेच आगामी काळात होणाऱ्या पोलिस भरतीसाठी विविध तालुक्‍यांतील इच्छुक युवक दररोज सरावासाठी मुख्य मैदानावर येत आहेत. त्यांच्याही सरावावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने क्रीडा स्पर्धांचे वेळापत्रक कोलमडू नये व खेळाडूंच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी क्रीडा संकुलाऐवजी अन्यत्र ठिकाणाचा वापर करावा, असा सूर क्रीडाप्रेमींमधून उमटत आहे. स्पर्धा जिल्ह्याबाहेर जाणार ? सातारा जिल्ह्यावर सप्टेंबर व ऑक्‍टोबरमध्ये कोल्हापूर विभागीय बास्केटबॉल, कोल्हापूर विभागीय मैदानी स्पर्धा, राज्यस्तरीय हॉकी स्पर्धा, राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा, राष्ट्रीय बास्केटबॉल स्पर्धा आदी स्पर्धांची जबाबदारी आहे, तसेच संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय अजिंक्‍यपद बॅडमिंटन स्पर्धा, राज्यस्तरीय अजिंक्‍यपद बॅडमिंटन स्पर्धा यासह अन्य स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे. या स्पर्धांसाठी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधेसह विविध मैदानांची आवश्‍यकता भासणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी संकुलातील सुविधा घेतल्यास यातील काही स्पर्धा सातारा जिल्ह्याबाहेर जाण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

