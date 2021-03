मळणी मशीनमध्ये अडकून कोहळी येथे महिलेचा मृत्यू

अथणी (बेळगाव) : मळणी मशीनमध्ये अडकून महिलेचा मृत्यू झाला. अथणी तालुक्यातील कोहळी येथे शनिवारी (ता. १३ ) सकाळी ही घटना घडली. सरस्वती श्रीकांत आलगुर (वय 28) असे मयत महिलेचे नाव आहे. मशीनमध्ये हाताच्या चिंधड्या उडाल्याने अपघात स्थळावरील चित्र थरारक दिसत होते. ऐगळी पोलिस ठाण्यात घटनेची फिर्याद नोंद झाली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, सरस्वती आलगुर ही सकाळी शेतात खपली गव्हाची मळणी करण्यासाठी गेली होती. यावेळी नाकातोंडात पिकाच्या मळणीतून उडणारे कण न जाण्यासाठी तिने तोंडास रुमाल बांधला होता. त्याचा पदर थोडा लांब होता. वाऱ्यामुळे उडून तिचा पदर मशीनमध्ये खेचला गेला. त्यामुळे ती मशिनमध्ये अडकली. त्यातून बाहेर पडणे कठीण झाले. यावेळी तिच्या हाताच्या चिंधड्या उडाल्या. गंभीर अवस्थेत तिला दवाखान्यात नेण्यात आले. पण काही वेळातच तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ऐगळी पोलिस अधिक तपास करत आहेत. संपादन - धनाजी सुर्वे

