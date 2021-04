जागतिक आरोग्य दिन विशेष : सांगली मेडिकल टुरिझमपासून अजून दूरच

सांगली : सांगली-मिरजेची वैद्यकीय सेवा ही एकेकाळी राज्यात नावाजलेली होती. त्यामुळे सांगली-मिरजेला विविध भागातून लोक उपचारासाठी येत होते. आजही चांगल्या उपचार आणि उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवेचा लौकिक कायम असला तरी चांगली हॉटेल्स, एअरपोर्टची सुविधा नसल्याने मेडिकल टुरिझमपासून आपण अजून दूर आहोत. मेडिकल हब म्हणून ओळख झाली असली तरी मेडिकल टुरिझमसाठी शासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. याबाबत नामांकित डॉक्‍टरांनी व्यक्त केलेली मते... मेडिकल टुरिझमसाठी सुविधा आवश्‍यक

सांगली आणि मिरजेचा मेडिकल हब म्हणून लौकिक आहेच. मात्र सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची गरज आहे. म्हणजे एका छताखाली सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हवे. आम्ही एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारत आहोत. शिवाय चांगल्या क्रिटिकल केअरची आवश्‍यकता आहे. विशेष करून अवयव प्रत्यार्पण म्हणजे ऑर्गन ट्रान्सप्लान्टची सोय झाली पाहिजे. आपल्याकडे मोठ्या आणि किचकट शस्त्रक्रिया होत असल्या तरी अत्याधुनिक शस्त्रक्रियांच्या सुविधा होणे आवश्‍यक आहे. मेडिकल हब म्हणून याही गोष्टी होण्याची गरज आहे. तसेच मेडिकल टुरिझमसाठी चांगले रस्ते, विमान सेवा, चांगली हॉटेल्स या सुविधा होणे आवश्‍यक आहे. अर्थात याबाबी शासन आणि प्रशासनाशी निगडित आहे. त्यांनी सांगली-मिरजेला मेडिकल टुरिझम करण्यासाठी या सेवा उपलब्ध करण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी. - डॉ. मिलिंद परीख (युरोलॉजिस्ट) सर्व स्तरातून प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता काही वर्षांपूर्वी सांगली, मिरजेला मेडिकल टुरिझम अशी ओळख होती. म्हणजे त्यावेळी रस्ते, हॉटेल्स, विमानसेवा नसली तरी मेडिकल हब असल्याने विविध भागातील लोक इकडे उपचारासाठी येत होते. मात्र आता शेजारच्या कोल्हापूर, कऱ्हाड या भागातही चांगले हॉस्पिटल्स उभे राहिल्याने टुरिझम कमी झाले. आपल्याकडे चांगल्या उपचार सुविधा आहेत. बाहेरगावच्या किंवा परदेशातून आलेल्या रुग्णाला इथे चांगल्या उपचाराबरोबरच सुविधाही चांगल्या मिळाल्या पाहिजेत. विरंगुळ्यासाठी जवळपास चांगली पर्यटनस्थळेही असणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने मेडिकल टुरिझम म्हणून कोल्हापूर आणि विशेष करून गोव्याला जास्त पसंती दिली जाते. आपल्याकडे मेडिकल टुरिझम होण्यासाठी अशा बाबींची गरज आहे. त्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. - डॉ. वामन घोडके (आयव्हीएफ तज्ज्ञ) नेत्यांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे मिरज शहराचा वैद्यकीय लौकिक हा अव्वल दर्जाचाच आहे. शेकडो वर्षांची वैद्यकीय परंपरा आणि त्यातही संशोधनात्मक पद्धतीने होणारे उपचार हे मिरजेच्या वैद्यकीय क्षेत्राचे बलस्थान आहे. शहरात आजही अवयव रोपणापासून ते अनेक अवघड शस्त्रक्रिया सहजपणे करणारे अनेक डॉक्‍टर आहेत. पण त्यांना खरी गरज आहे ती पायाभूत सुविधांची. यासाठी स्थानिक नेते आणि जबाबदार व्यक्तींनी डॉक्‍टरांशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे. चांगले रस्ते, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सकारात्मक प्रतिसाद यासह अनेक सुविधा अपेक्षित आहेत. येथील अनेक डॉक्‍टर मंडळींचे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरीलही अनेक विषय असतात ज्यामध्ये नेते मंडळीचे सहकार्य खूप आवश्‍यक असते. नेत्यांनी रुग्णांच्या तब्येतीसोबत सांगली, मिरजेच्या वैद्यकीय क्षेत्राचे आरोग्यही अधिक सुदृढ कसे होईल याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावे. - डॉ. रियाज मुजावर (कार्डिओलॉजिस्ट) संपादन : युवराज यादव

