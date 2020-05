रक्ताने लिहले पत्र, गोपीचंदला आमदार करा

झरे (सांगली) ः राजकारण नसानसात भिनलेले कार्यकर्ते काय करतील, याचा नेम नाही. नेत्यासाठी कायपण, हे अलिकडे फारच वाढलेलं फॅड आहे. अशाच एका कार्यकर्त्याने चक्क रक्ताने पत्र लिहले आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात या कार्यकर्त्याने मागणी केलीय की गोपीचंद पडळकर यांना आमदार करा. विधान परिषदेवर घ्या. या पत्राची चांगलीच चर्चा होतेय. खंबाळे (ता. खानापूर) येथील निलेश नेताजीराव पाटील या युवकाने नेत्यांच्या प्रेमापोटी स्वतःच्या रक्ताने लिहलेले निवेदन पाठवले आहे. ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत लवकर पोहचावे, असा त्याचा प्रयत्न आहे. सध्या विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. राज्यभरातून भाजपच्या इच्छुकांनीही फिल्डिंग लावली आहे. काही ठिकाणी निष्ठावंतांना संधी द्या, अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यातच गोपीचंद यांच्यासारख्या मोठा जनसंपर्क असलेल्या आणि भाषणावर प्रभूत्व असलेल्या धनगर समाजातील युवा नेत्याचा विचार करावा, अशीही मागणी पुढे आली आहे. खंबाळे (ता. खानापूर) येथील निलेश पाटील याला भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर आमदार झालेले पहावयाचे आहे. त्यासाठी त्याने चक्क स्वतःच्या रक्ताने श्री. पडळकर यांना विधान परिषदेवर घेण्यासाठी निवेदन दिले आहे. विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या शब्दाला मान देऊन श्री. पडळकर यांनी बारामतीतून विधासभा निवडणूक लढवली. पराभूत होणार आहे हे माहीत असूनही फडणवीसांच्या आग्रहास्तव निवडणूक लढवली. त्याआधी त्यांनी भाजपपासून फारकत घेऊन प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केला आणि तेथून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यातही ते पराभूत झाले होते. त्यांनी ती निवडणूक लढू नये, यासाठी भाजपने त्यांना एका रिक्त जागेवर आमदार करण्याची ऑफर दिली होती. ती त्यांना नाकारली, आता मात्र पुन्हा त्यांच्या आशा जाग्या झाल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: write letter by use blood for gopichand