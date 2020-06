वर्ष झाले वनविभागाचा कागद हलला नाही; भरपाई राहिली दूरच

खरसुंडी (जि. सांगली) : आटपाडी तालुक्‍यातील चार गावांत लांडगे व रानडुकरांनी नुकसान केलेल्या जनावरे व पिकांचे पंचनामे करून वर्षाचा कालावधी झाला तरीही वन विभागामार्फत अद्याप शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळालेली नाहीत. तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील चार गावांचे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. आटपाडी तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील आवटेवाडी, खरसुंडी, घरनिकी व मिटकी या गावातील लांडग्यांच्या हल्ल्यात 14 ते 15 जनावरे मारली गेली. त्या जनावरांचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हजेरीत पंचनामे करण्यात आले. त्याचबरोबर आवटेवाडी व घरनिकी या गावच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान व नासाडी केलेली वन विभागाच्यावतीने पंचनामे करण्यात आले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र वन विभागाच्यावतीने अद्याप कोणत्याही शेतकऱ्यास आर्थिक मदत देण्यात आली नाही.

लांडगा, रान डुकराने नुकसान केलेल्या जनावरांचे व पिकांचे आर्थिक मदतीकरता सर्व कागदपत्रांसह शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला आहे. पाठपुरावा करूनही एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी वनविभागाने उपेक्षित शेतकऱ्यांची दखल घेतलेली नाही. वन्यजीव जतन कायदा असतानाही या प्राण्यांमार्फत होत असलेली शेतकऱ्यांची हानी आर्थिक मदत तात्काळ देणे गरजेचे असतानाही ते मिळू शकलेली नाही. जिल्हा स्तरीय वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी लक्ष पुरवून आटपाडी तालुक्‍यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्याची गरज आहे. दरवर्षी ठराविक हंगामात लांडग्यामार्फत शेळी व मेंढी पालन कळपावर लांडग्यांचा हल्ला होत असतो. यात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. गतवर्षी हिवतड येथे एका मेंढपाळाच्या कळपावर पाच ते सात लांडग्यांनी रात्रीचा हल्ला करून 60 ते 70 मेंढ्या चार फडशा पाडला. काही जखमी केल्या. प्रत्येक वर्षी अशा घटना होतच आहेत. ठराविक डोंगर कपारी असणाऱ्या गावांत रानडुकराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांच्यामुळे पिकाचे मोठे नुकसान होत आहे. तरी वन्य प्राण्यांमार्फत शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान पाहता वेळेवर आर्थिक मदत मिळाली तर शेतकरी तग धर शकतो. अन्यथा असेच नुकसान होत राहिले आणि वन विभागामार्फत आर्थिक मदत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची मोठी हानी होऊ शकते.

Web Title: For years, the Forest Department's paper has not moved