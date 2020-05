दारू हवीय, मग हे वाचा

सांगली ः मद्यपींसाठी अखेर ती आनंदाची बातमी आलीच. दारूची दुकाने सोमवारपासून खुली होत आहेत. दीर्घकाळ बंद असलेल्या दुकानांपुढे रांगा लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. तशी स्थितीही आहे, मात्र तुम्हाला दारू हवी असेल आणि ती पुन्हा बंद व्हायची नसेल तर सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिलेला हा इशारा वाचलाच पाहिजे.

दारुची दुकाने सुरु होणार आहेत, मात्र दुकानात फक्त एकावेळी पाच लोकच हजर असावेत, हा पहिला आणि महत्वाचा नियम आहे. दुकानापुढे थोडी जरी गर्दी दिसली तर मग धडगत नाही. या ठिकाणीसुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अत्यंत महत्वाचे असणार नाही. कुणाला असे वाटत असेल, की "मी दारूची बाटली घेतो. दुकानाच्या बाहेर फळीवरचा ग्लास उचलतो, तिथेच दारू पितो आणि मिठाचा खडा तोंडात टाकून चर्चेचे गुऱ्हाळ लावत बसतो' तर तुम्हाला काठीचा प्रसाद मिळू शकतो. कारण, कोणत्याच दुकानात थांबून दारू पिता येणार नाही. तुम्हाला बाटली पार्सलच न्यावी लागेल. ती सार्वजनिक ठिकाणी बसून पिण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथे आणखी फटके बसू शकतात. त्यामुळे खबरदारी घ्या. या साऱ्यातून काही गोंधळ झाला, दारु खरेदीसाठी लोक मोठ्या संख्येने बाहेर पडताना दिसले तर मात्र जिल्हाधिकारी म्हणून सांगली जिल्ह्यापुरता मला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही डॉ. चौधरी यांनी दिला आहे. "सिंगल शॉप' पद्धतीने असलेली दारुची सर्व दुकाने उघडली जातील. बाजारपेठेत अनेक दुकानांच्या गर्दीत जर दारुची दुकान असेल तर त्याबाबत वेगळे धोरण असेल.

Web Title: you want drink, then read it