जिल्हा परिषद यंत्रणा सक्षम; कोरोना संकटात ढिलाई नाही 

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने कोरोना उपचारासाठी बेड मॅनेजमेंट व होमआयसोलेशन कॉल सेंटर सुरू केले आहे. ते प्रभावीपणे काम करेल. जिल्हा परिषदेची यंत्रणा सक्षम असून या संकटात कोणतीही ढिलाई होणार नाही, असा विश्‍वास आरोग्य सभापती आशा पाटील यांनी व्यक्त केला. आरोग्य समिती सभेत त्या बोलत होत्या. आरोग्य समितीची सभा सौ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झाली. या वेळी कोरोना लसीकरण मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात एकूण 2 लाख 59 हजार 545 लाभार्थ्यांना लसीकरण केल्याचे सांगण्यात आले. लसीकरण मोहीम वाढवण्यासाठी सभापती पाटील यांनी आरोग्य खात्याला सूचना केल्या. तसेच होमआयसोलेशन कॉल सेंटर व बेड मॅनेजमेंट कॉल सेंटर जिल्हा परिषदेत सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ लोकांनी घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतंर्गत मार्च 2021 पर्यंत जिह्यातील ग्रामीण भागाला एकूण 51 हजार 701 उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी 55 हजार 242 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. त्याची टक्केवारी 106.85 टक्के आहे. यासाठी एकूण 23 कोटी 94 लाख 61 हजार निधी दिला आहे. तसेच मार्च 2021 पर्यंत शहरी व ग्रामीण भागात एकूण 68 हजार 96 उद्दीष्ट दिले होते. त्यापैकी 73 हजार 33 जणांना लाभ देण्यात आला. त्याची टक्केवारी 107 टक्के आहे. यासाठी एकूण 31 कोटी 37 लाख 93 हजार निधी दिला आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य समिती सदस्य निजाम मुलाणी, सरिता कोरबू, मारुती शिंदे, तम्मनगौडा रविपाटील, रेश्‍मा साळुंखे, वैशाली कदम, डॉ. एम. डी. पोरे, सदस्य सचिव तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. विवेक पाटील, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. एस. ए. जोशी, जिल्हा हिवताप अधिकारी शुभांगी अधटराव उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

