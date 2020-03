घरपोच सेवेसाठी झोमॅटोची मदत...

सांगली : जनतेला घर बसल्या हॉटेलमधील चमचमीत खाद्यांची सेवा देणाऱ्या झोमॅटो कंपनीचे कर्मचारी आता लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्‍यक वस्तूंची सेवा देणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनातर्फे अत्यावश्‍यक सेवा देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. जीवनावश्‍यक वस्तू मुबलक आहेत. त्या घरपोच मिळतील. मात्र नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन जिल्हा पोलिसप्रमुख सुहेल शर्मा यांनी केले आहे. सध्या संचारबंदीच्या काळात शहरातील सर्व हॉटेल बंद आहेत. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन काही मागवता येत नाही. मात्र घरपोच सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शहरातील चांगली माहिती आहे. सध्या शहरातील डी मार्ट, रिलायन्स हे मोठे मॉल बंद आहेत. मात्र त्यांच्याकडून नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यात येत आहेत. त्यासाठी झोमॅटोचे कर्मचारी या मॉलला जोडून दिले आहेत. आज सकाळी पुष्पराज चौकात जिल्हा पोलिसप्रमुख सुहेल शर्मा यांनी या कर्मचाऱ्यांना घरपोच सेवा देताना संचारबंदीची कसली अडचण येऊ नये यासाठी अत्यावश्‍यक सेवा देण्याचे पास वाटप केले. त्यामुळे यापुढे संचारबंदीच्या काळात हे कर्मचारी नागरिकांना दूध, भाजीपाला, किराणा यांची घरपोच सेवा निर्धोक देऊ शकणार आहेत. पोलिस अधीक्षक सुहेल शर्मा म्हणाले, ""झोमॅटोचे कर्मचारी नागरिकांना त्यांच्या ऑनलाईन ऑर्डरनुसार हॉटेलमधील पदार्थ घरपोच पुरवत होते. सध्या संचारबंदीमुळे हॉटेल बंद आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडेही काम नव्हते. मात्र त्यांना शहराची माहिती असल्याने हे कर्मचारी आम्ही घरपोच सेवा देणाऱ्या मॉलना जोडून दिले आहेत.'' ना वस्तू घरबसल्या मिळतील

झोमॅटोचे कर्मचारी नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तू घरपोच करतील. आमच्याकडे जीवनावश्‍यक वस्तू मुबलक आहेत. त्यामुळे त्यांना वस्तू घरबसल्या मिळतील. त्यासाठी झोमॅटोचे कर्मचारी बाहेर आहेत. फक्त संचारबंदीच्या काळात नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये. घरातच थांबावे.

- सुहैल शर्मा, पोलिस अधीक्षक

