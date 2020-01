ग्रामपंचायत विभागाला गणित जुळेना! 

नगर ः जिल्हा परिषदेला महसूल उपकर, वाढीव उपकर, पाटबंधारे आदी विभागांकडून किती येणे व किती थकबाकी, याचे गणित ग्रामपंचायत विभागात अद्यापि जुळलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महसुली उत्पन्नाच्या हिश्‍शावर परिणाम झाला आहे. नेमका किती वाटा कोणाकडून येणार, किती वाटा कोणाकडे थकलेला आहे, याचा स्पष्ट बोध होत नाही. हेही वाचा - तो पुन्हा म्हणाला, मी पुन्हा येईन यातून मिळते उत्पन्न

जिल्हा परिषदेला महसूल उपकर, वाढीव उपकर, पाटबंधारे विभागाकडून सेस, महसूल उपकर नुकसानभरपाई, वाढीव उपकराचे नुकसान व मुद्रांक शुल्क आदीतून किती वाटा येतो. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून किती निधी प्राप्त झाला व किती येणे बाकी आहे, याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकावर होऊ लागला आहे. हा महसुलाचा वाटा अडकल्याने त्याचा दुष्परिणाम जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर झाला आहे. उत्पन्नाअभावी अडचणी

उत्पन्न कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेला अनेक विकासकामे करताना निधीची अडचण येत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा आकडा कमी होत चालला आहे. हा परिणाम टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेला विविध यंत्रणांकडून येणाऱ्या महसुलाचा वाटा निश्‍चित होऊन त्यांच्याकडून तो वसूल करणे गरजेचे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अंदाजपत्रक वाढवायचे असेल, तर त्यासाठी हा वाटा आणणे क्रमप्राप्त आहे. प्रयत्न सुरू आहे

महसूल उत्पन्न समितीची बैठक व्हावी, यासाठी आमच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे. ही बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे, असे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी सांगितले. समितीची बैठकच नाही

महसूल उत्पन्नाच्या समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, त्याचे सचिव निवासी उपजिल्हाधिकारी असतात. या समितीचे इतर यंत्रणांचेच अधिकारी सदस्य असतात. गेल्या अनेक वर्षांत या समितीची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे किती उत्पन्न येणार व कोणत्या यंत्रणेकडे किती थकबाकी आहे, हे स्पष्ट होत नाही.



