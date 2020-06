या बँकेत झेडपीचे तीन कोटींवर व्याज बुडाले; वाचा काय आहे प्रकरण

सांगली : बॅंक ऑफ इंडियाने बचत खात्यांवरील ठेवींचे व्याज न दिल्याने जिल्हा परिषदेकडील अकरा खात्यांसह पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचे सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही रक्कम याहून अधिक असू शकते. सतत पाठपुरावा करूनही बॅंकेने बचत खात्यावर व्याज सुरु न केल्याने जिल्हा परिषदेने ही खाती बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. अन्य बॅंकेत खाती सुरु करण्यात आली आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेची महत्वाची आणि सुमारे शंभर कोटीहून अधिकचा निधी असलेली खाती आपल्या बॅंकेत खेचण्यासाठी अनेक राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला आहे. दररोज काही बॅंकांचे अधिकारी हेलपाटे मारताना दिसत आहेत. त्याआधीच येथे नवीन खाती सुरु करण्याची प्रक्रिया जवळपास पार पडली आहे. त्या खात्यांवर आता बॅंक ऑफ इंडियाकडील निधी वर्ग केला जाईल, असे सांगण्यात आले. बॅंक ऑफ इंडियाकडे जिल्हा परिषदेकडील महत्वाची सात खाती आहेत. त्यात खासदार निधीसह अन्य खात्यांचे समावेश आहे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींचीही खाती या बॅंकेकडे आहेत. त्यावर बचत खात्याप्रमाणे व्याज दिले जात नाही, अशी तक्रार ग्रामपंचायतींनी केली होती. त्यावर तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दोनवेळा बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यांनी व्याज सुरु करण्याची ग्वाही दिली, मात्र निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी दणका दिला आहे. या एका निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला वर्षाकाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांचे व्याज सुरु होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. जिल्हा परिषद स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी झगडत असताना हे व्याजही "नसे थोडके', अशी स्थिती आहे.

Web Title: ZP lost interest on Rs 3 crore in this bank