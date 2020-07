पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोनाबाधितांची संख्या आज चारशेने घटली

पिंपरी : कोरोनाबाधितांची संख्या शनिवारच्या तुलनेत रविवारी (ता. 26) तब्बल चारशेने घटली. तसेच, मृत्यूही सातने कमी झाले. काल 1079, तर आज 683 बाधित रुग्ण आढळले. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात दररोज उच्चांकी संख्येने रुग्ण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आजचा आकडा दिलासादायक ठरला आहे. - भोवऱ्यासारखे फिरणारे ढग कधी पाहिलेत का? पाहा भन्नाट व्हिडिओ रविवारी रात्री नऊपर्यंतच्या 24 तासात शहरात 651 आणि शहराबाहेरील 32 असे रुग्ण आढळले. तसेच 9 जणांचे मृत्यू झाले. दहा दिवसांचा लॉकडाउन संपल्यानंतरच्या पहिल्या दिवशी (शुक्रवारी) 843, दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) 1079 रुग्ण मिळाले होते. तर 16 जणांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर उपचाराला दहा दिवस पूर्ण झालेले, कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेले अशा 753 जणांना आज घरी सोडले. दरम्यान, शहरातील रुग्णसंख्या 16 हजार 283 वर पोहोचली आहे. 9 पैकी 3 मृत्यू चिंचवडमधील वाकड- 65 वर्षीय महिला, वाल्हेकरवाडी- 55 वर्षे पुरुष, निगडी - 52 वर्षे पुरुष, चिंचवड - 65 वर्षीय महिला, 54 वर्षीय पुरुष व 64 वर्षीय पुरुष, चिखली - 86 वर्षीय पुरुष, मोरवाडी- 71 वर्षीय महिला, पाषाण - 30 वर्षीय पुरुष - सध्या 3427 जणांवर उपचार सुरु पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आजचा वैद्यकीय अहवाल दाखल झालेले संशयित रुग्ण - 3387

पॉझिटिव्ह रुग्ण - 683

निगेटिव्ह रुग्ण - 2995

चाचणी अहवाल प्रतीक्षेतील रुग्ण - 1197

रुग्णालयात दाखल एकूण संख्या - 3427

डिस्चार्ज झालेले एकूण रुग्ण - 3531

आजपर्यंतची कोरोना पॉझिटीव्ह संख्या -16,283

सक्रिय पॉझिटीव्ह रुग्णांची संख्या - 3427

आजपर्यंत मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या -284

आजपर्यंत कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या -10911

दैनंदिन भेट दिलेली घरे - 20086

दैनंदिन सर्वेक्षण केलेली लोकसंख्या - 66509

