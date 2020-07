शाळा भरो ना भरो, विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचली पाठ्यपुस्तके

पिंपरी : कोरोनामुळे 15 जूनपासून ऑनलाइन शाळा सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात शाळा भरो ना भरो 90 टक्के मुलांकडे पाठ्यपुस्तके पोहोच झाली आहेत. दुसरीकडे मात्र, कंटेन्मेंट झोनमधील 10 टक्के विद्यार्थी अद्यापही प्रतीक्षेतच असल्याचे चित्र आहे. समग्र शिक्षा अभियानअंतर्गत दरवर्षी सर्व व्यवस्थापनाच्या अनुदानित शाळेतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके वाटप करण्यात येतात. यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाउनमुळे पुस्तके प्राप्त होतात, की नाही या विवंचनेत पालक व शिक्षक असताना बालभारतीने मात्र, लॉकडाउनपूर्वीच पुस्तकांची छपाई पूर्ण केल्याने 15 जूनपूर्वी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे पुस्तके प्राप्त झाली होती. त्यामुळे पालकांची चिंता मिटली होती. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शहरात यावर्षी एक लाख 39 हजार पाठ्यपुस्तके उपलब्ध झाली आहेत. महापालिका क्षेत्रात शिक्षण विभागाचे दोन भाग असून, यातील आकुर्डी आणि पिंपरी उन्नत केंद्र आहेत. या दोन्ही केंद्राअंतर्गत असलेल्या 20 उपकेंद्राच्या भांडारात पुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला. 15 जूनला ऑनलाइन शाळा भरल्यानंतर शिक्षण विभागाने शहरातील केंद्रनिहाय शाळांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शाळास्तरावरही पुस्तकांचे वितरणाला सुरुवात केली. संबंधित शाळांमधून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून आणि फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करून पुस्तकांचे वाटप सुरू केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा बहुतांश शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत बोलावून पुस्तक वाटप सुरू केले असले, तरी काही शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पालक रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर पडत असल्याने स्वत:च शाळेत जाऊन पुस्तके घ्यावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली. परंतु, कोरोनाच्या संकटामुळे कोणत्याही शाळेत विद्यार्थ्यांना बोलविण्यात आलेले नाही. मात्र, शासनाकडून ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा भागातील मुख्याध्यापकांकडे पाठ्यपुस्तके सोपवली आहे. दुसरीकडे जो परिसर कंटेन्मेंट झोन म्हणून घोषित केला आहे, त्या परिसरातील मुख्याध्यापकांकडे अद्याप वाटप झाले नसल्याने 10 टक्के विद्यार्थी पुस्तकांच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती विषयतज्ज्ञ प्रदीप शिंदे यांनी दिली.

