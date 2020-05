पिंपरी-चिंचवडकरांनो तुम्ही मास्क वापरताय ना, वापरत नसाल तर हे वाचाच...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडकरांनो सावधान. कोरोनाचा संसर्ग वाढतोय. तो रोखण्यासाठी महापालिका, वैद्यकीय व आरोग्य विभाग विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यासही मनाई आहे. तरीही काही जण याकडे दुर्लक्ष करीत असून 'रस्ते रंगवित' आहेत. मास्क न वापरता फिरत आहेत. अशा व्यक्तींवर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी नजर ठेवून आहेत. कारण, गेल्या 15 दिवसांत त्यांनी एक हजार 609 व्यक्तींवर कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल तीन लाख 39 हजार 700 रुपये दंड वसूल केला आहे. यासाठी महापालिकेने आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी राबत आहेत. मास्क न वापरणाऱ्यांकडून पाचशे रुपये आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांकडून दीडशे रुपये दंड वसूल केला जात आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला आहे. दिवसेंदिवस रुग्ण वाढत आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून व संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास मनाई केलेली असून, मास्क वापरणे बंधनकारक केले आहे. असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींवर क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आरोग्य विभागामार्फत 12 मेपासून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. शहरातील स्वच्छतेचे काम सांभाळून थुंकणारे, मास्क न वापरणारे व वापरलेले मास्क सार्वजनिक ठिकाणी फेकून देणाऱ्यांवर आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लक्ष ठेवावे लागत आहे. अशी आहे यंत्रणा महापालिकेचे आठ क्षेत्रीय कार्यालये असून, प्रत्येक कार्यालय स्तरावर एक सहायक आरोग्य अधिकारी, एक मुख्य आरोग्य निरीक्षक, चार आरोग्य निरीक्षक, मुकादम व स्वच्छता कर्मचारी कार्यरत आहेत. साधारणतः 20 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमागे एका अनुभवी कर्मचाऱ्याची मुकादमपदी नियुक्ती केली जाते. असे पाच हजार दोनशे स्वच्छता कर्मचारी महापालिकेकडे आहेत. त्यांच्या मार्फत कारवाई केली जात आहे. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दृष्टिक्षेपात मनुष्यबळ महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयात प्रत्येकी एक याप्रमाणे आठ सहायक आरोग्य अधिकारी आहेत. तितकेच मुख्य आरोग्य निरीक्षक आहेत. एका क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर चार आरोग्य निरीक्षक असे एकूण 32 आरोग्य निरीक्षक आहेत. 20 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमागे एक मुकादम असे 260 मुकादम असून एकूण पाच हजार दोनशे कर्मचारी आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आतापर्यंतचा दंड वसूल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्या 281 जणांवर कारवाई केली आहे. प्रत्येकाकडून 500 रुपये दंड वसूल केला आहे. असे एक लाख 40 हजार 500 रुपये दंडातून वसूल केले आहेत. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या एक हजार 328 व्यक्तींवरही कारवाई केली आहे. प्रत्येकी 150 रुपयाप्रमाणे एक लाख 99 हजार 200 रुपये दंड वसूल केला आहे. या प्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व मास्क न वापरणाऱ्या एक हजार 609 नागरिकांकडून एकूण तीन लाख 39 हजार 700 रुपये दंड वसूल केला आहे.

