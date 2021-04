‘जम्बो’मध्ये आणखी ५९ व्हेंटिलेटर

पिंपरी : जम्बो हॉस्पिटलमध्ये आणखी ५९ व्हेंटिलेटर बसविण्यात येत आहेत. दोन दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. थेरगाव, जिजामाता, आकुर्डी, भोसरी येथील रुग्णालयात आवश्यकतेनुसार प्रत्येकी दहा ते बारा व्हेंटिलेटर बसविण्याचे नियोजन आहे. महापालिकेच्या इतर चार रुग्णालयात मिळून ऑक्सिजनचे ४०० बेड तातडीने तयार करण्यात येत आहेत, अशी माहिती आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिली. कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात सोमवारी सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रशासनाच्या वतीने केलेल्या उपाययोजना व आखलेले नियोजन याची माहिती दिली. पदाधिकाऱ्यांनी काही सूचनाही केल्या. पाटील म्हणाले, ‘‘प्रत्येक कोविड केअर सेंटरमध्ये पाच ऑक्सिजन बेडची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच, वायसीएम रुग्णालयात रुग्ण व नातेवाइकांसाठी समन्वयकांची नेमणूक करण्यात येईल. याशिवाय उपलब्ध बेडची माहिती डॅशबोर्डद्वारे देऊन रुग्णांना त्वरित बेड उपलब्ध होईल, याची काळजी घेण्यात येईल. रुग्णांसाठीच्या बेडची चौकशी थेट डॉक्टरांशी न करता प्रशासनाने नेमणूक केलेल्या समन्वयक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.’’ ‘रेमडेसिव्हिर आवश्‍यकतेनुसार द्या’ रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याबाबत आयुक्त म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील रुग्णांसाठी पुरेसा इंजेक्शन साठा आहे. रुग्णांच्या आवश्यकतेनुसार इंजेक्शन देण्याच्या सूचना डॉक्टरांना केल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून खासगी रुग्णालयांनासुद्धा रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आवश्यकतेनुसारच देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात येईल.’’

Web Title: Another 59 ventilators in the jumbo