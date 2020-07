चिंचवड : 'मित्राला मारहाण का केली', म्हणत तरुणावर टोळक्याकडून हल्ला

पिंपरी : 'मित्राला मारहाण का केली', असा जाब विचारत सात जणांच्या टोळक्‍याने तरुणावर कोयत्याने वार करीत लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला. ही घटना चिंचवड येथे घडली. आबाशा ऊर्फ पृथ्वीराज कांबळे, आदित्य भोसले व पाच ते सहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी अभिषेक संजय गायकवाड (वय 19, रा. पत्राशेड झोपडपट्टी, लिंकरोड, चिंचवड) यांनी फिर्याद दिली. बुधवारी (ता. 8) सायंकाळी पाचच्या सुमारास पत्राशेड झोपडपट्टीजवळील महापालिकेच्या बंद पडलेल्या इमारतीच्या वाहनतळात फिर्यादी व त्यांचा मित्र राकेश सुरवसे, रुतिक जाधव हे बसलेले होते. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा त्यावेळी त्यांच्या ओळखीचा करण पवार हा त्यांच्याकडे येत असताना त्याच्या पाठीमागून आरोपी त्याठिकाणी आले. 'तू अमर चव्हाणच्या मित्राला मारतो काय, आज तुला जिवंत सोडणार नाही, तुला आज मारूनच टाकतो', असे म्हणत कोयत्याने वार करीत लोखंडी रॉड, बाटली व दगडाने करण पवार यांस मारहाण केली. या प्राणघातक हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले. चिंचवड पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

