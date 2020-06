वडीवळे धरणाच्या पाण्याने गाठला तळ

करंजगाव : नाणे मावळातील वडीवळे धरणाच्या पाण्याने तळ गाठला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचा पाणीसाठा कमी आहे. सध्या धरणात १४.६८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असून उपयुक्त पाणीसाठा ४.२० दशलक्ष घनमीटर (१३.८२%) आहे. दरम्यान धरण परिसरात एक जून पासून २९४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला असून मागिल चोवीस तासात १६ मिलिमीटर पाऊस पडला, अशी माहिती वडीवळे प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता मनोहर खाडे यांनी दिली. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा छायाचित्रे -उकसान - वडीवळे प्रकल्प

वडीवळे धरणाची दूरवस्था धरण परिसरातील विविध प्रकारच्या वस्तू खराब झाल्या आहेत. यात बागेचे सौंदर्य नष्ट झाले आहे. धरणाच्या पाणवठ्यावर जाणाऱ्या पायऱ्या पूर्णपणे तुटल्या असल्याने एखादा पर्यटक किंवा कर्मचाऱ्याचा अपघात होण्याची शक्यता आहे. तसेच धरणाच्या भिंतीवरील सिमेंट पाण्याने वाहून गेल्याने आतील लोखंडाची जाळी दिसू लागली आहे. धरणाच्या दरवाजांं जवळील लोखंडी पत्रे गंजून गेले आहेत.

Web Title: The bottom was reached by the water of Vadivale dam