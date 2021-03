भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही - आयुक्त राजेश पाटील

पिंपरी - महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तराचा तास तब्बल पाच तास रंगला. त्यात वायसीएमचा ऑक्सिजन पुरवठा, कोरोना काळात झालेले मृत्यू, वैद्यकीय विषयक खरेदी यावरील चर्चेत आरोप-प्रत्यारोपांचे ‘उत्तर’ मिळाले. त्यावर खुलासा करताना आयुक्त राजेश पाटील म्हणाले, की प्रशासनातील भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही. चुकीच्या बाबींची स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे चौकशी केली जाईल. वायसीएमसाठी रोज किती ऑक्सिजन वापरला जातो? निविदेतील ऑक्सिजन खरेदी दर काय? व प्रत्यक्ष खरेदी दर काय? किती वर्षांसाठी ठेका दिला? पुन्हा निविदा काढली का? न काढण्याची कारणे काय? ऑक्सिजन गाडी तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याची शैक्षणिक पात्रता काय? ऑक्सिजन वापराचे रेकॉर्ड कसे ठेवले जाते? असे प्रश्न भाजपचे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी विचारले होते. त्याबाबतची उत्तरे त्रोटक पद्धतीने दिल्याचे सांगून ऑक्सिजनअभावी वायसीएममध्ये दहा रुग्णांचा मृत्यू झाला. याला ठेकेदार जबाबदार असून, त्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. काही नगरसेवक ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप कामठे यांनी केला. त्यावर पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी, ‘आयुक्तांना खुलासा करू द्या’ असे सुचविले. मात्र, विरोधकांनी बोलू देण्याची विनंती केली. ती महापौर उषा ढोरे यांनी मान्य केली आणि चर्चेला सुरुवात झाली. डॉ. वैशाली घोडेकर, अंबरनाथ कांबळे, मंगला कदम, सीमा साळवे, योगेश बहल, आशा शेंडगे, संदीप वाघेरे, अभिषेक बारणे, सचिन भोसले, तुषार हिंगे, राहुल कलाटे, एकनाथ पवार यांनी सहभाग घेत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘अधिकार काढा’

अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार व आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. त्यांची सखोल चौकशी होईपर्यंत दोघांचेही अधिकार काढून घ्या. ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका. स्पर्श हॉस्पिटलला दिलेल्या बिलांचीही चौकशी करून येत्या वीस तारखेपर्यंत सविस्तर अहवाल द्यावा, असा आदेश महापौर उषा ढोरे यांनी आयुक्तांना दिला. आयुक्तांचा खुलासा.... मृत्यूंबाबत मलाही वेदना होत आहेत

निविदा प्रक्रिया, त्यातील गैरव्यवहार बंद करणार

नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल

चुकीच्या गोष्टी घडल्या असल्यास खोलापर्यंत जाईल

भ्रष्टाचाराला खपवून घेणार नाही

ऑक्सिजन पुरवठादार, स्पर्श हॉस्पिटलची स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे कमी वेळात चौकशी करणार

लोकभावनांना जागणे व विश्वासार्हता जपणार

कोविड केअर सेंटरच्या बिलांबाबत चौकशी करणार

भोसरी नवीन व पिंपरीतील जिजामाता रुग्णालयात आयसीयू सुरू करण्याचा विचार आहे

पोळी भाजून घेणाऱ्या प्रशासनातील कोणाचीही गय केली जाणार नाही - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा वायसीएमचे अधिष्ठाता डॉ. वाबळे यांचे उत्तर वायसीएममध्ये पूर्वी २६ क्युबिक लिटर ऑक्सिजन लागायचा. आता, दररोज ३० क्युबिक लिटर ऑक्सिजन लागतो

सरकारकडून करवाढ, कामगार पगारवाढ, आॉक्सिजन दरवाढ व यंत्रणा देखभाल खर्च वाढल्याने दर वाढवून दिला

ऑक्सिजन पुरवठादाराशी करार केलेला असून, त्याची मुदत १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे

ऑक्सिजनअभावी कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. त्यावेळी ४५० पेक्षा अधिक रुग्ण होते, मृत्यू मात्र नऊ झाले आहेत.

ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये म्हणून २० क्युबिक लिटर क्षमतेची टाकी उभारली आहे. प्रत्येक बेडला ऑक्सिजन पुरवठा केला आहे

त्यावेळी २१ हजारांवर रुग्ण होते. वायसीएमसह महापालिका रुग्णालयांत १६ हजार ५०० रुग्ण होते. त्यातील ८५० जणांचा मृत्यू

आयसीयू व्यतिरिक्त जनरल वॉर्डातील ६१० पैकी ५७४ बेडला सुद्धा ऑक्सिजन पुरवठा होतो

जनरल वॉर्डात १५ लिटर प्रतिमिनिट व आयसीयूमध्ये ६० प्रतिलिटर क्षमतेने ऑक्सिजन पुरवठा केला जातो. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Corruption will not be tolerated Commissioner Rajesh Patil