उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भल्या पहाटे घेतला मेट्रोच्या कामांचा आढावा

पिंपरी : पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पहाटे साडेपाच वाजता फुगेवाडी येथील मेट्रोच्या अधिका-यांसमवेत बैठक घेतली. मेट्रोचे मुख्य अधिकारी ब्रिजेश दीक्षित उपस्थित होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रोच्या कामांचा आढावा पवार यांनी घेतला.

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोरवाडी पिंपरी ते पुणे महापालिका हद्द अर्थात दापोडी जवळील हॅरिस ब्रीज पर्यंत मेट्रोचे काम सुरू आहे. जवळपास ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याअंतर्गत फुगेवाडी व वल्लभनगर स्थानकाचे काम पुर्णत्वास आले आहे. कासारवाडी, नाशिक फाटा, खराळवाडी व पिंपरी स्थानकांची कामे सुरू आहेत. मेट्रो मार्गावर इलेक्ट्रीक केबल टाकण्याचे कामही सुरू आहे. या कामांची पाहणी करून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रोच्या संपूर्ण कामाचा आढावा पवार यांनी घेतला. तत्पूर्वी मेट्रो अधिका-यांची फुगेवाडी कार्यालयात बैठकही घेतली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अचानक भेट दिल्यामुळे महापालिका पदाधिकारी व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारीही खळबडून जागे झाले. काही पदाधिकारी फुगेवाडी व वल्लभनगर येथे पोहचेपर्यंत पवार बैठक उरकून परतले होते. पवार यांनी यापूर्वी सुद्धा अनेकदा सकाळी सकाळी येऊन विकास कामांचा आढावा घेतला आहे. त्यातीलच एक म्हणजे निगडी भक्तीशक्ती चौकातील उड्डाणपुलाची पहाणी.

