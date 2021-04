ना प्लाझ्मा मिळे, ना डोनर!

पिंपरी : शहरात प्लाझ्मा युनिट आहे. मात्र, दात्यांची वानवा असल्याने गंभीर रुग्णांचा जीव वाचविण्यात अपयश येत आहे. कोरोनातून एक लाख ४२ हजार ४६४ रुग्ण बरे झाले आहेत. परंतु, प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी, प्लाझ्मा युनिटला दाते मिळणे कठीण झाले आहे. सध्या दररोज पाचशेहून अधिक रुग्ण प्लाझ्माच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्लाझ्माची मागणी काही दिवसांपासून वाढली आहे. त्या तुलनेत उपलब्धता कमी आहे. महापालिका हद्दीत कोरोनाबाधितांची संख्या एक लाख ६९ हजार ९६४ असून मृतांचा आकडा दोन हजार १९८ पर्यंत आला आहे. बाधितांची आकडेवारी दररोज वाढत असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही चांगले आहे. अनेकांच्या मागणीनुसार गेल्यावर्षी प्लाझ्मा युनिट सुरू केले. दोन मशिनदेखील आल्या. मात्र, त्यातुलनेत दात्यांची कमतरता असल्याने गरजेच्या मागणीनुसार प्लाझ्मा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. एका दात्याकडून दोन बॅग प्लाझ्मा काढता येतो. आताची स्थिती पाहता दररोज दहा ते पंधरा प्लाझ्मा बॅगेची मागणी आहे. आता बॅग जमा केल्याबरोबरच संपते. दहा पैकी आठ जणांना प्लाझ्मा मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. तसेच, आजघडीला येथील रक्त केंद्रातील प्लाझ्मा युनिटमध्ये एकही बॅग शिल्लक नाहीत. त्यातही निगेटिव्ह रक्त गटाच्या प्लाझ्मा बॅग नाहीत. इतर प्लाझ्माचा साठा नसल्याने गंभीर रुग्णांना गरज भासल्यास रक्त केंद्रातून प्लाझ्मा बॅग देता येत नाही. ज्या उद्देशातून शहरात प्लाझ्मा युनिट सुरू करण्यात आले. त्याची पूर्तता होत नसल्याने रुग्णाला नाहक जिवाला मुकावे लागण्याची वेळ येत आहे. ''शहरात ‘ए’ आणि ‘एबी’ पॉझिटिव्ह; तसेच निगेटिव्ह ग्रुपच्या प्लाझ्माचा मोठा तुटवडा आहे. कोरोनातून बरे झालेल्या व्यक्तीने प्लाझ्मा दान केले तर त्यांच्या हातून जीवदानाचे कार्य घडणार आहे. मागणी केल्यावर आमच्याकडील दात्‍यांच्या यादीतून प्लाझ्मा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो. ''

- डॉ. शंकर मोसलगी, रक्तसंक्रमण अधिकारी, वायसीएम रुग्णालय ''रुग्ण दवाखान्यात दाखल होताच नातेवाइकांची धावपळ सुरू होते. वेगवेगळ्या व्हॉटसॲप ग्रुपवर मेसेज टाकला जातो. किमान ७-८ जणांना फोनकरून प्लाझ्मा मिळण्यासाठी विनंती करावी लागत आहे. ''

- सुनील ननावरे, नातेवाईक

वर्षभरातील आकडेवारी

कोरोना रुग्ण...१,६९,९६४

मृत...२,१९८

बरे झालेले रुग्ण...१,४२,४६४

आतापर्यंत प्लाझ्मादान...१२००

Web Title: Failure to save the lives of critically ill patients due to No plasma no donor