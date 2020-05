पुणे, मुंबईकरांच्या वाढत्या गर्दीने मावळात संसर्ग वाढण्याची भीती कायम 

वडगाव मावळ- एरवी लग्नकार्य व गावजत्रेलाच गावाला हजेरी लावणाऱ्या चाकरमान्यांनी कोरोना व लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर "गड्या आपुला गाव बरा', असे म्हणत गेल्या दोन महिन्यांपासूनच मुलाबाळांसह गावाची वाट धरली आहे. पंरतु पुणे, मुंबईहून गावात आश्रयाला आलेल्यांनी अधिक खबरदारी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा, शहरी भागातील कोरोनाचा शिरकाव गावांमध्ये होण्याची भीती आहे. पिंपरीच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पिंपरी-चिंचवड व पुण्याशी संलग्न तालुका असल्याने मावळात सुरुवातीपासून खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यात यश आले होते. परंतु काही दिवसांपूर्वी तळेगाव स्टेशन व माळवाडी येथे रुग्ण आढळून आला. या दोन्हीही पुण्यात खासगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या परिचारिका आहेत. त्यातील पहिल्या परिचारिकेचा दुसरा तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचे अहवालही निगेटिव्ह आले आहेत. बाहेरच्या या व्यक्तींचा अपवाद वगळता तालुका कोरोनामुक्त राहिला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीपासून दररोज गृहभेटी घेऊन परदेशवारी केलेल्या, त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व पुणे-मुंबईहून आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मावळात पाहुणचार

निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या मावळ तालुक्‍यात पुणे- मुंबईकरांनी जमिनी घेऊन घरे व फार्महाऊस बांधलेले आहेत. तळेगाव, लोणावळा, वडगाव, कामशेत, सोमाटणे आदी ठिकाणी सेकंडहोम खरेदी केले आहेत. आंदर व पवन मावळातील अनेक नागरिक नोकरीनिमित्त मुंबईला आहेत. एरवी फक्त लग्नकार्य व गावजत्रेला ते गावाला हजेरी लावत. मात्र या चाकरमान्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून मुलाबाळांसह तालुक्‍यात मुक्काम ठोकला आहे. बाहेरगावचे अनेक नातेवाईकही सुरक्षित ठिकाण म्हणून मावळात पाहुणचाराला आले आहेत. उद्योग-व्यवसाय बंद झाल्याने येथील मूळच्या परंतु नोकरी-व्यवसायानिमित्त बाहेर गेलेल्या चाकरमान्यांसह सेकंडहोम व फार्महाऊसवाल्यांनी येथे धाव घेतली आहे. काही जणांनी काळाची पाऊले ओळखून पहिल्या लॉकडाउनच्या काळातच लपून-छपून मावळ गाठले. बाहेरील नागरिकांच्या स्थलांतरामुळे गावात अनेकदा वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. परंतु हे सर्व नागरिक गावातीलच मूळ रहिवासी असल्याने व त्यांची घरे येथे असल्याने किंवा एकमेकांचे नातेवाईक असल्याने त्यांना सामावून घेणे भाग पडत आहे. स्थलातरितांनी ही दक्षता घ्यावी

- स्थलातरितांनी गावात कोठेही भटकू नये

- किमान दहा दिवस घरातच राहावे

- आजार न लपवता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घ्यावी

- तपासणीविना गावात आलेल्यांनी गावातील दक्षता समितीला माहिती द्यावी

- सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचा वापर, वारंवार हात धुणे याचे पालन आवश्‍यक

- गावातील नागरिकांनीही स्थलातरितांपासून दक्षता बाळगावी ""मध्यंतरी लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी झाल्याने बाहेरून येणाऱ्यांचा ओघ कमी झाला होता. मात्र, नंतर शिथिलता आल्याने त्यांचा ओघ पुन्हा वाढला. त्यात मुंबईहून येणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या आठ दिवसांत सतराशे नागरिक आले आहेत. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या सात हजारांवर गेली आहे. सध्या त्यातील दोन हजार 256 नागरिक होम क्वारंटाइन आहे.

- डॉ. चंद्रकात लोहारे, तालुका आरोग्याधिकारी

