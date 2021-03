वर्ष उलटलं तरी पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती नाही! 

पिंपरी : पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरून वर्ष उलटले. मात्र, राज्य सरकारने अजूनही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे निधी वर्ग केलेला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरी जिल्ह्यातील ३२ हजार ९४१ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्यावतीने १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी पाचवी व आठवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा झाली होती. या परीक्षेला वर्ष उलटूनही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. गुणवत्ता यादीत आलेल्या पाचवीच्या १६ हजार ६८३, तर आठवीच्या १६ हजार २५८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे सूत्रही निश्‍चित झाले आहे. पाचवीसाठी वर्षातील दहा महिन्यांसाठी २५० ते १००० रुपये, आठवीसाठी ३०० ते दीड हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. पाचवीसाठी दरमहा ५०० रुपये, तर आठवीसाठी ७५० रुपये सुधारित शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर धूळखात पडून आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयास शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्‍यांच्या बॅंक खात्यासह आवश्‍यक ती माहिती शाळांकडून मागवली आहे. तसेच, शिष्यवृत्ती वाटपासाठी नऊ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सरकारकडे केली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना २०२०-२१ मधील शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करून तत्काळ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. याबाबत मी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी केली आहे.

- अमर एकाड, अध्यक्ष, कॉप्स विद्यार्थी संघटना



