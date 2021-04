पिंपरीत Weekend lockdown कसा होता प्रतिसाद?

पिंपरी ः राज्य सरकारने लागू केलेल्या पहिल्या ‘विकेंड लॉकडाउन’च्या पहिल्याच दिवशी शनिवारी सारे शहर चिडीचूप झाले. रस्ते निर्मनुष्य होते. चौकाचौकात पोलिसांची पथके होती. नेहमी गजबजलेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पिंपरी मार्केट, काळेवाडी परिसर शांत होता. दुकाने बंद असल्याने सगळीकडे पसरला शुकशुकाट होता. लोकांनी व्यवहार बंद ठेवून घरीच राहणे पसंत केले. नागरीकांनी कारवाईच्या भीतीने लॉकडाऊनला चांगला प्रतिसाद दिला. शहरात कोरोनाची स्थिती गंभीर बनत चालली आहे. दररोजचा रुग्णांचा आकडा वाढता असल्याने चिंता वाढली आहे. वीकेंड लॉकडाउनमध्ये सकाळपासूनच प्रमुख बाजारपेठेसह इतर सर्व दुकाने कडकडीत बंद ठेवण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या लॉकडाऊनची सुरवात शुक्रवारी रात्रीच झाली असली तरी शहरवासियांची शनिवारची सकाळ आळसावलेली होती. उठून काय करायचे आहे म्हणून बराच वेळ लोक अंथरुणातच पडून राहिले. शनिवारी सकाळी मात्र लागू झालेला लॉकडाऊन पुढे ३० एप्रिलपर्यंत कायम होणार की काय या भीतीनेच अनेकांची गाळण उडाली. नाश्‍ता करत लोकांनी वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांत त्याचे कांही उत्तर मिळते का याचा शोध घेतला. ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने सकाळी साऱ्या शहरभर फेरफटका मारला. रस्त्यावर अत्यंत तुरळक वर्दळ दिसत होती. ज्यांच्या घरातील अचानक गॅस संपला होता ते टाकीला चादर गुंडाळून मोटारसायकलवरून नवीन सिलींडर आणायला निघाले होते. दूधविक्री केंद्रे मात्र सुरु होती, तिथे काहीअंशी गर्दी होती. महापालिकेचे आरोग्य कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन कामात व्यस्त होते. सर्व बाजारपेठा ठप्प झाल्या होत्या. हॉटेल, नाश्ता सेंटर आणि टपऱ्या मात्र बंदच होते. शहरातील एटीएम सेंटरच्या दारात बसलेले सुरक्षा रक्षक वगळता रस्त्यावर चिटपाखरू नव्हते. औषधाची दुकाने सुरु होती परंतु फारसे ग्राहक नव्हते. रक्त तपासणी प्रयोगशाळा व तुरळक कुठेतरी दवाखाना सुरु होता. एसटीची चाके थांबली

लॉकडाऊनमुळे एसटीची चाके पुन्हा थांबली. त्यामुळे वल्लभनगर मध्यवर्ती बसस्थानक रिकामे होते. गाड्याची रांग लावून ठेवली होती. एखादी तुरळक अत्यावश्‍यक पीएमपी रस्त्यावर धावताना दिसली. रिक्षाही एखाद्या रुग्णाला दवाखान्यात नेण्यासाठी रस्त्यावर आलेली दिसली.

एमआयडीसींना सूट

शहरातील एमआयडीसी परिसरातील सर्व कारखाने व कंपन्या कोरोनाचे नियम पाळत सुरळीत सुरू होत्या. कंपन्या सुरू असल्याने एमआयडीसी आवारात नेहमीची वर्दळ होती. असा होता दिनक्रम

लोकांनी घरी बसून कोरोना स्थिती जाणून घेतली. काही जणांनी जाणीवपूर्वक आवडीचे वाचन केले. काहींनी व्हॅटसअपवरील मेसेज वाचण्यात व ते दुसऱ्याला पाठविण्यात आनंद शोधला. पाहुण्यांशी, मित्रांशी फोनवरून ख्याली खुशालीही विचारली गेली. दिवसभर टीव्हीवरील मनोरंजनाचे कार्यक्रम पाहणे, चमचमीत खाणे, विश्रांती घेतली.





Web Title: How was the Weekend lockdown in Pimpri