महत्त्वाची बातमी : पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्यापासून सर्व दुकाने सुरू राहणार, तर...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात 14 जुलैपासून लागू करण्यात आलेला दहा दिवसांचा विशेष लॉकडाउनचा कालावधी आज रात्री बारा वाजता पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे उद्यापासून (शुक्रवार) काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी उद्यापासून सेवेचा सुधारित आदेश आता काढला. त्यानुसार शहरातील सर्व दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत सुरू राहणार आहेत. तसेच क्रीडा संकुले, स्टेडियम, पालिकेची मैदाने, उद्यानेदेखील पहाटे पाच ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत खुली राहणार आहेत. - पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज 677 नवे पॉझिटिव्ह राज्य सरकारने एक जुलै रोजी ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरात अनलॉक-2 पद्धतीनेच आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे. शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात 14 जुलै ते 23 जुलैपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. आज रात्री त्यांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून अनलॉक असणार आहे. उद्यापासून हे सुरू राहणार सर्व बाजारपेठेतील दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत सुरू राहणार

क्रीडा संकुले, स्टेडियम, पालिकेची मैदाने, उद्याने व्यायामासाठी सकाळी 5 ते सायंकाळी 7 पर्यंत खुली राहणार

पीएमपीएमलच्या बसने सर्वांना प्रवास करता येणार

औद्योगिक आस्थापना 100 टक्के क्षमतेने सुरू

खासगी कार्यालये, माहिती तंत्रज्ञान विषयक 50 टक्के मनुष्यबळासह सुरू, शक्य असेल तोपर्यंत 'वर्क फ्रॉम होम'

सरकारच्या आदेशानुसार केशकर्तनालये, ब्युटी पार्लर सुरू राहणार

घरपोच तयार अन्नपदार्थ सकाळी आठ ते रात्री दहा

पोलिसांनी दिलेले पास 31 जुलैपर्यंत ग्राह्य

दुचाकीवरून एक, तीन व चार चाकी वाहनातून चालक व दोन प्रवासी

आंतरजिल्हा व आंतरराज्य प्रवास परवानगी घेऊन

सर्व मालवाहतूक ट्रकला परवानगी हे असणार बंद शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था

हॉस्टेल रेस्टॉरंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाळा, जलतरण तलाव, बार, सभागृहे, नाट्यगृहे, मनोरंजन पार्क

सर्व प्रकारचे सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजने, सांस्कृतीक, शैक्षणिक उपक्रम, सभा, संमेलने

सर्व धार्मिक स्थळे प्रतिबंधित क्षेत्र बॅंक, दूध, भाजीपाला, किराणा, मटण, चिकन दुकाने सकाळी 10 ते दुपारी 2

Web Title: new orders issued after lockdown in pimpri chinchwad