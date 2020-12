पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या चादर, बेडशीट खरेदीत गैरव्यवहार नाही; नगरविकासमंत्र्यांचा निर्वाळा

पिंपरी : कोरोना काळात महापालिकेच्या भांडार विभागाने खरेदी केलेल्या चादर, बेडशीटमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघाच्या नियमानुसार खरेदी झाली आहे, असा निर्वाळा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. चादर व बेडशीट बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करत लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नात म्हटले होते की, महापालिकेच्या भांडार विभागाने सोलापुरी चादर, बेडशीटची थेट पद्धतीने सुमारे ८० लाख ६१ हजारांची खरेदी केली आहे. त्यासाठी ४२९ रुपये २० पैसे दराने बेडशीट, तर ३७६ रुपये ९५ पैसे दराने चादर घेण्यात आली आहे. सोलापुरी चादर ९० रुपयांपासून १३२ रुपयांपर्यंत तर बेडशीट ७५ रुपयांपासून ११० रुपयांपर्यंत बाजारात उपलब्ध आहेत. असे असतानाही पालिकेने तिप्पटीहून अधिक दराने चादर आणि बेडशीटची खरेदी केली आहे. यामध्ये संबंधित ठेकेदाराला ६० लाख रुपये जास्तीचे दिले आहेत. ही खरेदी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून (महाटेक्‍स) न करता घाटकोपर येथील एका एजंटामार्फत केली आहे. कमी रकमेमध्ये साहित्य उपलब्ध असतानाही थेट खरेदी झाली आहे. याबाबत आयुक्तांकडे या खरेदीची दक्षता समिती मार्फत चौकशी करावी. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा त्यावर मंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे, ‘२४ मार्च २०२० पासून देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने व्यापारी, वाणिज्यिक आस्थापना बंद होत्या. आपत्ती, साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत तातडीने खरेदी करण्याची गरज असते. त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब करणे व्यवहार्य नसते. त्यावेळी एकलस्त्रोत पद्धतीने खरेदी करावी, अशी तरतूद उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय आणि खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या पुस्तिकेमध्ये आहे.’ पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महापालिकेने आपत्कालीन परिस्थितीत महाटेक्‍स यांच्याकडून खरेदी करण्याच्या वस्तूंसाठी ठरवलेल्या दर पत्रकानुसार बेडशीट ४२९.२० रुपये दराप्रमाणे १० हजार नग आणि चादर ३७६.७५ या दराप्रमाणे १० हजार नग खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ८० लाख ६१ हजार ५०० रुपये खर्च केला आहे. पालिकेने लॉकडाऊन असूनही व्यापारी आस्थापनांशी संपर्क साधला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चादर व बेडशीट उपलब्ध नसल्याची बाजारातील दरांबाबत खातरजमा करून महाटेक्‍सच्या दरापेक्षा जास्त नसलेल्या दराने पालिकेने बाहेरून खरेदी केली आहे, असेही उत्तरात सांगितले आहे.

