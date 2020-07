मावळात कोरोना रुग्ण संख्येने गाठला साडेचारशेचा टप्पा  

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. बुधवारी दिवसभरात ३१ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून त्यात तळेगाव येथील सर्वाधिक १४, वडगाव, लोणावळा, कुरवंडे येथील प्रत्येकी तीन, इंदोरी येथील दोन तर कामशेत, कोंडीवडे, ऊर्से, वराळे, कान्हे व वराळे येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. दरम्यान, लोणावळा येथील एका कोरोना बाधित ६५ वर्षीय महिलेचा बुधवारी दुपारी मृत्यू झाला. तिच्यावर कामशेत येथील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. कुसगाव बुद्रुक, जांभूळ, नाणोली येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, अजितदादांचे निर्णय नेहमीच... तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या साडेचारशेच्या घरात म्हणजे ४५५ झाली असून त्यात शहरी भागातील १८३ तर ग्रामीण भागातील २७२ जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक १२९, लोणावळा येथे ३६ तर वडगाव येथील रुग्ण संख्या १८ झाली आहे. तालुक्यात आत्तापर्यंत 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे १६३ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. बुधवारी सात जणांना घरी सोडण्यात आले. सध्या २८१ सक्रिय रुग्ण असून त्यातील १२७ जण लक्षणे असलेले तर १५४ जण लक्षणे नसलेले आहेत. अमोल कोल्हे म्हणतात, अजितदादांची सौंदर्यदृष्टी चकीत करणारी... लक्षणे असलेल्या १२७ जणांपैकी ६७ जणांमध्ये सौम्य स्वरूपाची तर ५५ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. तीन जण गंभीर तर दोन जण अत्यवस्थ आहे. सध्या १६५ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असून ११६ जण गृहविलगीकरणात असल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे यांनी दिली. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

