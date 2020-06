Corornavirus : देहूरोडमध्ये एक पॉझिटिव्ह, तर एकाचा मृत्यू

देहू : देहुरोड येथील मामुर्डी गावात बुधवारी एक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला आहे, अशी माहिती देहुरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनिता जोशी यानी दिली. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मामुर्डीत आढळलेला रुग्ण हा मुंबई येथून आला आहे. तसेच, आज पंडित चाळ गांधीनगर येथील 70 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. या महिलेवर वायसीएम रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, हृदयविकाराने मृत्यू झाला. ही महिला पुण्यावरून आली होती. महिलेचा अंत्यविधी पिंपरी येथे करण्यात आला. दरम्यान, देहुरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचे वैद्यकीय पथक रात्री उशिरापर्यंत या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्याचा शोध घेत आहे, असे डॉ. जोशी यांनी सांगितले.

