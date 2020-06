वारकऱ्यांनो, आळंदीत येण्याचा प्रयत्न करू नका कारण..

आळंदी : वारकऱ्यांनी आळंदीत येण्याचा प्रयत्न करू नये. पंढरपूरप्रमाणेच आळंदीतही धर्मशाळा,मठ आणि लॉजमधे बाहेरच्या व्यक्तीस राहण्यास प्रतिबंध असून तसा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर साथरोख प्रतिबंध अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. सोबतआळंदीतच चौदा दिवसांसाठी क्वारंटाई केले जाणार असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त स्मिता पाटील आणि प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी दिली.

lay.google.com/store/apps/details?id=com.sakal.esakal&hl=en" target="_blank">ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप माऊलींच्या पादुकांचे प्रस्थान सोहळा अवघ्या दोन दिवसांवर जेष्ठ वद्य अष्टमीला (ता.१३) आळंदीत मोजक्याच व्यक्तींच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. मात्र नुकतेच आळंदीत कोरोनाने एक महिला मृत झाली. पालखी सोहळ्याच्या तोंडावरच कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली. माऊली मंदिरालगतचा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहिर केला. एकमेकांचे आरोग्य जपण्यासाठी वारकऱ्यांनी आळंदीत येण्याची गरज नसून आपापल्या घरीच संतांचे पूजन करून परंपरा पाळणे गरजेचे बनले आहे. समाजस्वास्थ्यासाठी वारकऱ्यांनीही पायी वारी रद्दच्या शासनाच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला. यामुळे यंदाच्या वर्षी पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी माऊली मंदिरात शासनाने ठरवलेले प्रतिनिधीच पादुका प्रस्थानास उपस्थितीत राहतील. प्रस्थान झाल्यानंतर पादुका मंदिरातील मागील बाजूच्या दर्शनमंडपात ३० जूनपर्यंत राहतील. या काळात देवूळवाडा सर्वसामान्यांसाठी पूर्णता बंद राहील. कोरोनाच्या पर्श्वभूमीवर प्रशासनास प्रतिसाद द्यावा आणि कोरोनामुक्त शहर ठेवण्यास मदत करावी. भाविकांनी प्रस्थान काळातील आपली सेवा घरातूनच थेट प्रक्षेपण करून करावे असे आवाहन श्रीमती पाटील आणि तेली यांनी केले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आळंदी पोलिस ठाण्याचे रविंद्र चौधर यांनी सांगितले की,''प्रस्थान सोहळ्यासाठी शंभर पोलिसांची मागणी केली आहे. मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांना बॅरिगेटींग केले जाईल, तर मरकळ चाकण औद्योगिक भागात जाणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेत कोणताही बदल केला जाणार नाही.

