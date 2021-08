शहरात पोलिसच होताहेत ‘टार्गेट’

पिंपरी : गुन्हा दाखल (crime) केल्यास बाहेर आल्यावर सोडणार नाही, ‘मी पावती करणार नाही. तुला काय करायचे ते तू कर, अशा धमक्या देत थेट पोलिसांना लाकडी दांडक्याने मारण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. नियमांचे उल्लंघन करायचे, दरम्यान, पोलिस कारवाई करण्यासाठी गेल्यास शिवीगाळ, धमकी देण्यासह मारहाण करीत पोलिसांनाच ‘टार्गेट’ केले जात आहे. पिंपरी-चिंचवड (pcmc) शहरात मागील आठवडा भरात पोलिसांना मारहाणीच्या तब्बल पाच घटना घडल्या.

नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतरही आपल्याला कुणीही काहीही करू नये, अशा आविर्भावात काहीजण वावरत असतात. मात्र, आपल्या अशा वागण्यामुळे इतर सामान्य नागरिकांना किती त्रास होतो, याचे भान बेशिस्त (Unruly person) व्यक्तींना नसते. अशांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारणे आवश्यक असते. त्यानुसार पोलिस प्रशासन काम करीत असते. (Police are the 'target' in the city)

कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी ते चोवीस तास झटत असतात. मात्र, कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांवरच हल्ले वाढले आहेत. पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या हद्दीत मागील आठवडा भरात तब्बल पाच घटना घडल्या. लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यासह थेट अधिकाऱ्याला धमकी दिल्याचे प्रकार घडले. २२ जुलैला आकुर्डी पोलिस चौकीत तक्रार अर्जाची चौकशी सुरू असताना जमावाने चौकीतील पोलिसांना मारहाण करीत शिवीगाळ केली.

मारहाणीच्या गुन्ह्यात पकडल्याच्या रागातून २७ जुलैला दिघी येथे टोळक्याने निलंबित पोलिसांवर हल्ला केला. या घटना ताज्या असतानाच २९ जुलैला रहाटणी फाटा येथे आणखी एक घटना घडली. दुचाकीवरून विनामास्क येणाऱ्याला महिला पोलिसाने थांबविल्याने आरोपीने त्यांना शिवीगाळ केली.

तसेच ‘मी पावती करणार नाही. तुला काय करायचे ते तू कर’, असे म्हणत हुज्जत घातली. तर तेथील दुसऱ्या एका पोलिस शिपायाला धक्काबुक्की केली. तर ३० जुलैला पिंपरी येथे पोलिसाला थेट लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाई करीत असताना दोघांनी पोलिस शिपायाला शिवीगाळ करीत पावती पुस्तक हिसकावले.

नोकरी घालविणायची धमकी देत लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. तसेच यमुनानगर पोलिस चौकीत १ ऑगस्टला एकाने पोलिस उपनिरीक्षकाला धमकी दिली. त्यानंतर उपनिरीक्षकासह इतर कर्मचाऱ्यांशी झटापट करीत धक्काबुक्की केली. या घटनांव्यतिरीक्त चालू वर्षात जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात तब्बल ५४ घटनांची नोंद झाली आहे.

मागील सहा महिन्यातील घटना

जानेवारी ५

फेब्रुवारी १०

मार्च ८

एप्रिल १६

मे ६

जून ४