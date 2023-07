पुणे मेट्रोचं काम प्रगतीपथावर असून यापूर्वी वनाज ते गरवारे कॉलेज या पहिल्या मेट्रो मार्गातील एका टप्प्याचं उद्घाटनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं होतं. यानंतर आता निगडी ते शिवाजीनगर या मार्गावरील फुगेवाडी ते शिवाजीनगर कोर्ट या टप्याचं उद्घाटनं पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

त्यानुसार, १ ऑगस्ट रोजी पुणे दौऱ्यादरम्यान मोदींच्या हस्ते या मेट्रो मार्गाचं उद्घाटन होईल. (Pune Maha Metro Fugewadi to Shivajinagar Court will be inaugurated by PM Modi on 1 August)

महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, सध्या नागरिकांना पिंपरी ते शिवाजीनगर दरम्यान रस्ते मार्गानं प्रवासासाठी जवळपास दोन तासांचा कालावधी लागतो. पण आता फुगेवाडी ते शिवाजीनगर कोर्ट हा टप्पा सुरु झाल्यानंतर प्रवाशांना केवळ २५ मिनिटांत प्रवास पूर्ण करता येणार आहे. (Latest Marathi News)

एकदा या मार्गाचं उद्घाटन झाल्यानंतर इथं हळूहळू ट्रेन्सची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. सध्या पिंपरी हेडक्वार्टर्स ते फुगेवाडी या मार्गावर मेट्रो सुरु असून इथं अर्ध्या तासानं एक ट्रेन सोडण्यात येत आहे.

पण एकदा फुगेवाडी ते शिवाजीनगर कोर्ट या टप्प्यातील मेट्रो सुरु झाल्यानंतर या संपूर्ण मार्गावर प्रत्येक दहा मिनिटांनी ट्रेन्स सोडण्यात येतील, अशी माहिती महा मेट्रोचे प्रवक्ते हेमंत सोनवणे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं. (Marathi Tajya Batmya)

मोदींनी नव्या टप्प्याचं उद्घाटन केल्यानंतर पीसीएमसी हेडक्वार्टर ते शिवाजीनगर कोर्ट अशी मेट्रो ट्रेन सुरु होईल. या संपूर्ण मार्गावर नऊ स्टेशन्स असतील. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड हेडक्वार्टर, संत तुकाराम नगर, नाशिक फाटा/भोसरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, बोपोडी, शिवाजीनगर बस स्टँड आणि शिवाजीनगर कोर्ट हे स्टेशन्स असतील.

या मर्गामध्ये खडकी आणि रेंजहिल्स अशी दोन स्टेशन्स उभारण्याचाही विचार असल्याचं मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.