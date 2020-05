CoronaVirus : पिंपरी-चिंचवडकरांची चिंता वाढवणारी बातमी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील आणखी सहा जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे रविवारी (ता. 3) स्पष्ट झाले. त्यामुळे शहरातील एकूण बाधितांची संख्या 121 झाली आहे.

रविवारी पॉझिटिव्ह आढळलेल्या व्यक्तींमध्यै दोन पुरुष व चार महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व जण पिंपळे सौदागर, चिंचवड स्टेशन, जुनी सांगवी, मोशी परिसरातील आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जुनी सांगवीतील पिता-पुत्र काल पॉझिटिव्ह आढळले होते. त्यामुळे जुनी सांगवीतील मधुबन सोसायटीसह चिंचवड स्टेशन इंदिरानगर परिसर, पिंपळे सौदागर व मोशी परिसर 17 मेंपर्यंत सील करण्यात आला आहे. दरम्यान, आजपर्यंत 121 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर, 52 जण कोरोनामुक्त झाले असून शहरातील तिघांचा व पुण्यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 25 दिवसांत 107 रुग्ण 8 एप्रिल 1 9 एप्रिल 3 10 एप्रिल 4 11 एप्रिल 2 12 एप्रिल 5 13 एप्रिल 2 14 एप्रिल 6 15 एप्रिल 4 16 एप्रिल 4 17 एप्रिल 2 18 एप्रिल 7 19 एप्रिल 1 20 एप्रिल 1 21 एप्रिल 1 22 एप्रिल 3 23 एप्रिल 3 24 एप्रिल 11 25 एप्रिल 2 26 एप्रिल 1 27 एप्रिल 11 28 एप्रिल 11 29 एप्रिल 8 30 एप्रिल 5 1 मे 3 2 मे 0 3 मे 6

