खासगी वाटाघाटींनी मिळणार मोबदला;महापालिका स्थायी समितीची मान्यता

पिंपरी - पिंपरी गावातील नियोजित पंप हाऊसमध्ये पंपिंग मशिनरी बसविणे व त्या आनुषंगिक कामांसह शहरातील विविध विकासकांसाठी येणाऱ्या 49 कोटी 47 लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली, अशी माहिती सभापती संतोष लोंढे यांनी दिली. मंजूर विकास योजनेतील रस्ते व आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राचा मोबदला संबंधित मिळकतधारकास खासगी वाटाघाटीने देण्यासही समितीने मंजुरी दिली. महापालिका मुख्य प्रशासकीय भवनात स्थायी समितीची बुधवारी बैठक झाली. त्यात प्रभाग 13 साईनाथनगर आणि इतर ठिकाणच्या अंतर्गत रस्त्यांची पातळी कमी करून रस्ते विकसित करण्यासाठी एक कोटी पाच लाख रुपये, रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्र टप्पा क्रमांक तीन योजनेअंतर्गत दाबनलिकेवरील नादुरुस्त स्लुस व्हॉव्ल्ह बदलण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या 30 लाख रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. प्रभाग तीन मोशी-चऱ्होली आणि प्रभाग 30 कासारवाडीमधील मलनि:सारण नलिका व चेंबरच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुक्रमे 25 व 30 लाख रुपये, प्रभाग 18 मधील सांस्कृतिक भवनाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी 21 लाख, चिंचवड काळेवाडी पुलापासून भाटनगर एसटीपीपर्यंत 16 मीटर रस्त्याचे नदीच्या कडेला बंधारा भिंत बांधण्यासाठी पाच कोटी 82 लाख, अशुद्ध जलउपसा केंद्र रावेत येथील टप्पा क्रमांक तीन व चार योजनेअंतर्गत पंपिंग मशिनरीच्या दुरुस्तीसाठी 53 लाख, प्रभाग 15 साठी 22 लाख, पिंपळे गुरव येथील गंगोत्रीनगर, विजयनगर व अन्य भागात पदपथ व सांडपाणी वाहिन्यांसाठी 20 लाख आणि पदपथांच्या अन्य कामांसाठी 25 लाख रुपये खर्चासही सभेत मंजुरी देण्यात आली. रहाटणीतील रस्त्यांचा मार्ग मोकळा

रहाटणी, पिंपरी, चिंचवड, पिंपळे गुरव, चऱ्होली, पिंपळे सौदागर व पिंपरी वाघेरे येथील जमीन रस्ते व आरक्षणांमुळे बाधित होत आहेत. त्यांचा मोबदला खासगी वाटाघाटींनी दिला जाणार आहे. त्यामुळे मिळकतधारकांना सुमारे 14 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गावनिहाय रस्त्यांचे क्षेत्र (चौरस मीटर)

गाव/क्षेत्र

रहाटणी/1411.11

पिंपरी/77.27

चऱ्होली/722.60

पिंपरी वाघेरे/292

पिंपळे गुरव/607.75

चिंचवड/2530

Web Title: Standing Committee approved the expenditure for various developers in the city