चहाची तल्लफ बेततीये जिवावर; चहाच्या टपऱ्यांववरून वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग?

देहू : कोरोनाचा फैलाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच देहूरोड कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतही कोरोना विषाणूचा फैलाव वाढत असून देहूरोड कॅटोन्मेंट बोर्ड कोरोनाचे हॅाटस्पॅाट ठरत आहे. मंगळवारी (ता. 8) देहूरोड कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या विविध भागात 18 रुग्ण आढळले. त्यामुळे बोर्डाच्या हद्दीतील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 917 झालेली आहे. त्यापैकी 787 रुग्णांवर उपचार झाले असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. तर आतापर्यंत एकूण 26 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सध्या 104 रुग्ण अॅक्टीव आहेत. दिवसेदिवस वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येमुळे बोर्डाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. तसेच सध्या बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने कॅटोन्मेंट बोर्डास केंद्र व राज्य सरकारकडून निधीची अपेक्षा आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मात्र, कोरोना रुग्णांची वाढणारी संख्या रोखता येण्यासाठी कॅटोन्मेंट बोर्डाकडून ठोस उपाय योजना करण्यात येत असल्यातरी नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढत असल्याची शहरातील नागरिकांत चर्चा आहे. बाजारपेठेतील भाजीमंडई, दुकाने, हॅाटेल्स सुरु करण्यात आले. त्यामुळे शहरात गर्दी वाढली. कोणीही आज सोशल डिस्टन्सचे पालन करत नाही. बाजारपेठेत राजरोसपणे रस्त्यावर हातगाडीवर नाष्टा, चहा पिण्यासाठी गर्दी होत आहे. खरे तर व्यवसाय करण्यास प्रशासनाकडून काही अटी घालून देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, रस्त्यावर विक्री करणारे विक्रेते आणि उभे राहून खाद्यपदार्थ खाणारे खवय्ये कोणतीही अट पाळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे स्वच्छता आणि आरोग्य समस्या निर्माण होत आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा सध्या बाजारपेठेत विना मास्क फिरणाऱ्यांवर आम्ही कारवाई सुरु केली. दंड वसूल करत आहोत. हातगाडी, पथारीवाले यांनाही सूचना देवू. तसेच पोलिसांसोबत पथक तयार करून नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करू. शक्यतो. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी पदार्थ पार्सल देण्यास काहीही हरकत नाही. लवकरच बोर्डाच्या वतीने सर्व्हेक्षण करू -रामस्वरुप हरितवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॅटोन्मेंट बोर्ड

