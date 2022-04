चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटनेतर्फे सेमिनार

By

पिंपरी, ता. १७ : चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटनेने HOW TO READ PROFIT AND LOSS ACCOUNT & BALANCE SHEET या विषयावर सेमिनार आयोजित केले होते. सेमिनारला चाकण तसेच भोसरी एमआयडीसी मधील उद्योजक उपस्थित होते. सेमिनारला चार्टर्ड अकाउंटंट हनुमंतराव चौधरी यांनी फायनान्शियल डिसिप्लीन व त्याचबरोबर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट, व कंपनी सेक्रेटरी प्रवीण ऊगारे यांनी कंपनीचे प्रकार, त्याचे फायदे तोटे, सरकारच्या स्टार्टअप विषयीचे धोरण याची सविस्तर माहिती दिली. सेमिनारची संकल्पना संघटनेचे संचालक दत्तात्रेय दगडे यांची होती. नियोजन संघटनेचे संचालक प्रवीण शिंदे यांनी केले. संचालक शांताराम ताम्हाणे यांनी सहकार्य केले. प्रस्तावना व सांगता चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांनी केले.