ज्ञानेश्वर, तुकोबांच्या मूर्तीची जर्मनीत होणार प्रतिष्ठापना
आळंदी, ता.९ : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची जर्मनीत ख्रिसचेम येथील विठ्ठलधाम मंदिरात प्रतिष्ठापना होणार आहे. सकल विश्वासाठी कल्याणकारी असलेल्या संत विचारांचा जागर या माध्यमातून केला जाणार आहे.
ज्ञानेश्वर माउलींचे ७५० वे जयंती वर्ष आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या वैकुंठगमनाचे ३७५ वे वर्ष आहे. यानिमित्त हा योग साधला जाणार आहे. याबाबत आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे म्हणाले, ‘‘जर्मनीतील विठ्ठलधाम मंदिरात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांची मूर्ती असावी, अशी इच्छा आळंदी आणि देहू येथील संस्थानांनी केली होती. त्यावर तेथील मठाधिपतींनी तत्काळ होकार दिला.’’
दरम्यान, हा मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा अक्षय्य तृतियेच्या मुहुर्तावर १९ एप्रिलला होणार आहे. जर्मनीतील विठ्ठलधाम मंदिरात दर्शनासाठी भक्तांची गर्दी असते. यामुळे दोन्ही संतांच्या मूर्तींची तेथे प्रतिष्ठापना केल्यास परदेशांतील भाविकांना माउली आणि तुकाराम महाराज यांच्या आध्यात्मिक कार्याची ओळख होणार आहे. तसेच भागवत धर्माचा प्रचार-प्रसार या माध्यमातून जगभर होणार आहे.
दरम्यान, संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची शुक्रवारी (ता.१३) विधिवत पूजा करून ती जर्मनी येथे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे यांनी दिली.
राजस्थानात घडवली मूर्ती
आळंदी देवस्थानने माउलींची मूर्ती ही जयपूरमधून मकराना प्रकारच्या पांढऱ्या संगमरवराची असून, ती जैन श्वेतांबर मूर्तीकला केंद्रात साकारण्यात आली आहे. तिची उंची दोन फूट असून, १० फेब्रुवारीला ती राजस्थानातून जर्मनीला पाठवली जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.