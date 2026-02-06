मुख्य मार्गावर सिग्नल यंत्रणा, उड्डाणपूल आवश्यक
ऊर्से, ता. ६ : वडगाव नगर पंचायत क्षेत्रातील हद्दीवर आणि सोमाटणे ग्रामपंचायत येथील अशा मुख्य मार्गावरील चौकांमध्ये अपघात व वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा असावी. तसेच उड्डाणपूल उभारावा, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
या दोन्ही क्षेत्रांतील चौकांमध्ये वाहतुकीच्या शिस्तीसाठी सिग्नलची व्यवस्था नसल्याने अशा चौकात अत्याधुनिक सिग्नल्स बसवावेत, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीवर आळा घालता येईल. दोन्ही चौकांत सकळी व सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण असतो. जवळच नवलाख उंब्रे येथील एमआयडीसी, चाकण एमआयडीसी याकडे मोठी अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असते. याचा त्रास येथील गावातील छोट्या वाहनांना सहन करावा लागतो आहे.
सोमाटणे चौकातील हिच परिस्थिती आहे. पवन मावळातील दोन बाजूंकडील सुमारे पंधरा ते वीस गावांची वाहनांची वर्दळ याच चौकातून होत असल्याने सायंकळी वाहतूक जाम असते. गेल्या दहा वर्षांपासून या चौकात सिग्नल यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थ करत आहेत.