शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याची भाजप किसान मोर्चाची मागणी
ऊर्से, ता. १० : मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी करावी तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अंतर्गत विविध कार्यकारी सोसायटीकडून घेतलेले कर्ज नियमित व वेळेवर फेडलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शासनाने प्रोत्साहनपर रक्कम त्वरित जमा करावी, या मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाच्या मावळ तालुका आघाडीतर्फे तहसीलदारांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले.
या वेळी माजी भाजप किसान मोर्चा मावळ तालुकाध्यक्ष सुभाष धामणकर, जमीन हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्याचे माऊली सोनवणे, हरिभाऊ दळवी, नवनाथ पारखी, बंडूतात्या सातकर, राजाराम असवले, मच्छिंद्र केदारी तसेच शेतकरी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, पिककर्जाची नियमित व वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, मात्र अद्यापही अनेक शेतकरी सभासदांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे कर्जाची परतफेड नियमित व वेळेवर करून चुक तर केली नाही ना, यानंतर कर्जाची परतफेड करावी का नाही, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत.
या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तहसिल कार्यालयात आंदोलन केले होते. सद्यःस्थितीत वेळेवर कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांची तालुक्यामधील संख्या ७११० आहे. त्यापैकी २८६५ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासनाने पन्नास हजार प्रोत्साहनपर मदत जमा केलेली आहे. परंतु उर्वरित शेतकरी सभासदांना मदत मिळणे बाकी आहे. ती मदत जमा करून न्याय दयावा, अन्यथा शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
-----