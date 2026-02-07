चिंचवड स्टेशनला प्रवासी वाहनांच्या रांगा
चिंचवड स्टेशन, ता. ७ ः प्रवेशबंदी असतानाही येणारी वाहने आणि ‘नो पार्किंग’मध्ये उभ्या वाहनांमुळे चिंचवड स्टेशनच्या छत्रपती शिवाजी चौकात वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झालेली आहे. चौकाच्या चारही बाजूला अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा उभ्या असतात. चौकाच्या दुतर्फा पुणे-मुंबई प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची मोठी रांग लागलेली असते.
शहरातील अनेक महत्त्वाच्या चौकांपैकी एक चौक म्हणून चिंचवड स्टेशन येथील छत्रपती शिवाजी चौक ओळखला जातो. हा चौक जुन्या पुणे- मुंबई महामार्गावर असल्याने येथे कायमच वाहतूक सुरू असते. या चौकातून एक रस्ता चिंचवड रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने जातो. तर एक रस्ता केएसबी चौकाकडे जातो. येथे मेट्रोचे काम सुरू आहे. निगडीकडून पिंपरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मेट्रोचे पिलर उभारण्याचे काम सुरू आहे. या चौकातून पुढच्या महावीर चौकापर्यंत वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. ही वाहतूक वळवून बीएसएनएलच्या कार्यालयावरून फिरविण्यात आली आहे. यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, केएसबी चौकाकडून चिंचवड स्टेशनकडे येणाऱ्या चौकात येण्यास प्रवेश बंदी आहे. तरीही वाहन चालक नियमभंग करुन आपल्या दुचाकी आणि चारचाकी घेऊन प्रवास करतात. यामुळे दररोज सकाळी आणि सायंकाळी पाचनंतर येथे वाहतूक कोंडी निर्माण होते.
कोंडीची इतर कारणे
- वाहतूक बेटाच्या बाजूलाच बेशिस्तपणे चारचाकी वाहने उभी
- पिंपरी - निगडी रस्त्यालगत मेट्रोचे काम सुरू, उजव्या बाजूला मोठे पाईप
- रस्ता चारही बाजूने अरुंद, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांची भर
चिंचवड स्टेशनच्या छत्रपती चौकात वाहतूक थोडी कमी आहे. त्यामुळे येथे वॉर्डन नेमलेले आहेत. ‘नो पार्किंग’ करणाऱ्या वाहनांवर आपण कारवाई करत आहोत. चौकाच्या दुतर्फा मुंबई वाहतूक करणारी वाहने उभी करतात. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल.
- अमित डोळस, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.