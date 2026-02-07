शाहूनगर येथील महादेव मंदिरात महाशिवरात्री उत्सव सप्ताह
चिंचवड स्टेशन, ता. ७ ः शाहूनगर येथील महादेव मंदिरात शिवशंभो फाउंडेशनच्या वतीने महाशिवरात्री उत्सव दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही साजरा करण्यात येणार आहे. उत्सवाचे आठ ते सोळा फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे.
उत्सवामध्ये रोज दुपारी तीन वाजता भजनी मंडळाच्या वतीने भजन सादर करण्यात येईल. तसेच साडेचार वाजता कथेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान वैष्णव गड संस्थानचे कीर्तन केसरी दिलीप मुसळे यांचा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुद्धा होणार आहे.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी पहाटे पाच वाजता शिव अभिषेक होईल तर आठ वाजता होम हवन व पूजा करण्यात येईल. सायंकाळी साडेसात वाजता भाऊसाहेब दिवेकर महाराज यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात येईल. रात्री आठ वाजता शिवशंभू कार्यभूषण पुरस्कार वितरण सोहळा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर गुरव महाराज शिवलीलामृत ग्रंथ पारायण समाप्ती करतील.
सोमवारी (ता.१६) सकाळी दहा वाजता सविता बारवकर यांचे काल्याचे कीर्तन होईल. दुपारी चार वाजता संत ज्ञानोबा तुकोबा भजनी मंडळाच्या वतीने भजनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी सात वाजता स्वर रागिणी ग्रुप प्रस्तुत अभंग व भक्ती गीते हा कार्यक्रम पार पडेल. यानंतर सायंकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत महाप्रसादाचे वाटप होईल, अशी माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय तोरखडे यांनी दिली आहे .
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.