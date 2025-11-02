संत नामदेव महाराज जयंती वाल्हेकरवाडीमध्ये उत्साहात
चिंचवड, ता.२ ः वाल्हेकरवाडी येथील संत शिरोमणी नामदेव महाराज सांस्कृतिक भवनात रविवारी (ता.२) श्री संत नामदेव महाराज यांची ७५५ वी जयंती भक्तिभावाने साजरी करण्यात आली. दिवसभर चाललेल्या धार्मिक कार्यक्रमांमुळे परिसरात सर्वत्र भक्तिमय वातावरण तयार झाले.
सकाळी श्री संत नामदेव महाराज यांच्या प्रतिमेचा अभिषेक सोहळा वेदमंत्रोच्चार आणि हरिनामाच्या गजरात करण्यात आला. रेखा गाडेकर, पल्लवी हेंद्रे यांनी भगवानाच्या चरणी अभिषेक अर्पण केला. याप्रसंगी नामदेव शिंपी समाजबांधव, कार्यकारिणी आणि महिलांनी मोठ्या उत्साहात या विधीत सहभाग घेतला.
यानंतर भजनी मंडळींकडून सुमधूर अभंग व प्रवचन सादर करण्यात आले.‘विठ्ठल विठ्ठल, जय हरिविठ्ठल’च्या अखंड घोषणांनी सभागृह दुमदुमून गेले. दुपारी बारा वाजता संत नामदेव महाराजांच्या प्रतिमेवर पुष्पवृष्टी करत भक्तिभावाने अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर सर्व उपस्थितांना प्रसादाचे वितरण करण्यात आले. औदुंबर बगाडे,मनोज भुतकर व सोमनाथ पतंगे हे यावर्षीचे प्रसाद वाटपाचे मानकरी राहिले.
याच कार्यक्रमात नामाई महिला भजनी मंडळाचे उद्घाटन कविता मुळे, हेमलता खर्डे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष एकनाथ सदावर्ते, कार्यकारिणी सदस्य तसेच परिसरातील मान्यवर व अनेक संख्येने भाविक उपस्थित होते. नामदेव भक्त मंडळ, वाल्हेकरवाडी यांच्यावतीने नियोजन करण्यात आले.
CWD25A02388
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.