चिंचवडमध्ये ‘दावत-ए-इफ्तार’ कार्यक्रमातून सर्वधर्मसमभावाचा संदेश
चिंचवड, ता.१२ ः पवित्र रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर चिंचवडमधील गांधी पेठ येथील आलमगीर मस्जिद परिसरात बुधवारी (ता.११) सायंकाळी ‘दावत-ए-इफ्तार’ कार्यक्रम पार पडला. चिंचवड पोलीस ठाणे आणि आलमगीर शाही मस्जिद ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात सर्वधर्मसमभावाचा संदेश देण्यात आला.
कार्यक्रमाची सुरुवात मस्जिदचे मौलाना यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यांनी उपस्थितांचे स्वागत करत रमजान महिन्याचे महत्त्व आणि बंधुभाव जपण्याची गरज अधोरेखित केली. यावेळी चिंचवड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय चासकर यांनी चिंचवडगाव सर्वधर्मसमभावाचे उत्तम प्रतीक असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमात अनंत कोऱ्हाळे, माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे, पोलीस निरीक्षक रणजीत जाधव यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
शांतता समितीचे धनंजय कुलकर्णी यांनी चिंचवडनगरीने एकोप्याने आणि सलोख्याने राहण्याचे जे उदाहरण पिंपरी-चिंचवड शहरासमोर ठेवले आहे, ते पुढेही कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच सर्व धर्मीय नागरिकांना आमंत्रित करून दावत-ए-इफ्तारचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी आयोजकांचे कौतुक केले.
या प्रसंगी मस्जिदतर्फे उपस्थितांना शाल देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच चिंचवड पोलीस ठाण्याच्या वतीने चासकर आणि जाधव यांनी मस्जिदचे मौलाना यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. मस्जिद ट्रस्टतर्फे इम्रान पानसरे व मीनाजुद्दीन शेख यांनी मुस्लिम बांधव सामाजिक एकता आणि सलोखा टिकवण्यासाठी नेहमीच पोलिसांना सहकार्य करतील, असे आश्वासन दिले. नियोजन एलआयबी विभागाचे सागर आढारी आणि संतोष उभे यांनी केले.
शहरात शांतता व सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन तसेच सर्व नागरिकांनी ऐक्य जपावे. समाज माध्यमावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सर्व नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
- दत्तात्रेय चासकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चिचवड
सर्व जाती धर्मांचा आदर राखून शहरात शांततेचे वातावरण टिकवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. कोणत्याही प्रकारच्या जातीय किंवा धार्मिक तणावाला शहरात स्थान दिले जाणार नाही.
- इम्रान पानसरे, आलमगीर शाही मस्जिद ट्रस्ट चिंचवडगाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.