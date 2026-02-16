देहूत महाशिवरात्रीनिमित्त विविध कार्यक्रम उत्साहात
देहू, ता. १६ : संत तुकाराम महाराज देऊळवाड्यातील हरे हरेश्वर, प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर आणि भीमाशंकर सोसायटीतील शिव मंदिरामध्ये महाशिवरात्रीनिमित्त शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती.
प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिरात आकर्षक फुलांनी, विद्युत रोषणाईने सजावट करण्यात आली होते. पहाटे लघुरुद्र अभिषेक, महापूजा, आरती करण्यात आली. दिवसभर हरिभजन भजनी मंडळाचे भजन सादर केले. तसेच महाप्रसाद म्हणून खिचडीचे वाटप करण्यात आले. सायंकाळी दागिन्यांचे मुकुट, हार अर्पण करून महाआरती आणि एकतारी भजन पार पडले. शिव मंदिरात शिवभक्तांच्या गर्दीने आणि ‘शिव शंभो, हर हर बम बम भोले’ गर्जनांनी शिवमय वातावरण झाले होते. महाशिवरात्रीच्या पर्वामुळे मंदिरा बाहेरील रस्त्यांवर पान, फुल, खेळण्यासह विविध साहित्य विक्रीचे स्टॉल, पथारी हातगाड्या आणि भाविकांच्या गर्दीने जत्रेचे स्वरूप आले होते .