देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरात कचऱ्याचे ढीग
देहूरोड, ता. २६ : कात्रज–देहूरोड बाह्यवळण महामार्गावर देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत दररोज कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसत आहेत. या समस्येकडे कॅन्टोन्मेंट आरोग्य विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वाढत्या कचऱ्यामुळे दुर्गंधी पसरून आजूबाजूच्या परिसरात अस्वच्छता निर्माण झाली असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
कॅन्टोन्मेंट आरोग्य विभागामार्फत खासगी ठेकेदाराच्या माध्यमातून कचरा संकलनाचे काम केले जाते. तथापि, अनेक दिवसांपासून या कामात नियमितता नसल्याने महामार्गालगत तसेच नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात कचरा साचत आहे. या साचलेल्या कचऱ्यातून डासांची उत्पत्ती वाढली रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. ‘‘आरोग्य विभागाने तातडीने स्वच्छतेसाठी उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा हा कचरा थेट कॅन्टोन्मेंट कार्यालयासमोर आणून टाकू,’’ असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, नागरिकांच्या तक्रारीनंतरही आरोग्य विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी, देहूरोड परिसरात अस्वच्छतेचे आणि आरोग्य धोक्याचे संकट वाढत चालले आहे.
नागरिकांनी सार्वजनिक स्वच्छतेचा भाग म्हणून अशा पद्धतीने कचरा टाकू नये. परिसर स्वच्छतेची जबाबदारी सर्वांची आहे.
- राजेश दांगट, सामाजिक कार्यकर्ते, विकासनगर-किवळे
उघड्यावर, परिसरात कचरा टाकला जाणार नाही, अशी उपाययोजना केली जावी. जेणेकरून नागरी आरोग्य बिघडणार नाही.
- एक नागरिक, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
कचऱ्याच्या समस्येयाबाबत माहिती घेऊन आरोग्य विभागास तातडीने सूचना केली जाईल. एकदा कचरा उचलल्यावर पुन्हा कचरा साठल्यास नागरिकांनी लोकेशनसह फोटो कॅन्टोन्मेंट पोर्टलवर पाठवावेत.
- ॲड. कैलास पानसरे, प्रशासक, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
