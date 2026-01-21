देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत कचऱ्याचा प्रश्न कायम
देहूरोड, ता. २१ : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरात कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असून, खासगी ठेकेदारामार्फत कचरा उचलला जात असतानाही परिसरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसत आहेत. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि अस्वच्छतेमुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पुणे-मुंबई महामार्गावर आणि विकासनगर रस्त्यावर बुधवारी (ता. २१) दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत कचरा कुंड्या खचाखच भरलेल्या असल्याचे चित्र होते. अनेक ठिकाणी कचरा वेळेवर न उचलल्याने रस्त्याच्या कडेला व मोकळ्या जागेवर कचरा साचत असून पावसाळ्यापूर्वी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
कचरा संकलन करण्यासाठी ठेकेदार नेमलेला असताना प्रत्यक्षात नियमित स्वच्छता होत नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे. ठेकेदार काम करत नसेल तर आरोग्य विभाग कारवाई का करत नाही? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नाही. कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाने याबाबत लक्ष घालून ठेकेदाराच्या कामकाजाची चौकशी करावी, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, तसेच नियमित स्वच्छतेसाठी प्रभावी यंत्रणा राबवावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा नागरिकांकडून दिला जात आहे.
दरम्यान कॅन्टोन्मेंट आरोग्य विभागाशी संपर्क होऊ शकला नाही.
