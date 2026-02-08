विवाह सोहळ्यांमुळे किवळेत वाहतूक कोंडी
किवळे, ता. ८ : किवळे परिसरातील विविध मंगल कार्यालयांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळे सुरू असल्याने परिसरात वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. विशेषतः सायंकाळच्यावेळेत व सुटीच्या दिवशी मुख्य रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
मंगल कार्यालयांच्या आसपास पार्किंगची योग्य व्यवस्था नसल्याने वाहनचालक रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी करत आहेत. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी होऊन वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. शालेय विद्यार्थी, रुग्णवाहिका तसेच दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. वाहतूक पोलिस व महापालिकेने या बाबींकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
किवळे परिसरात मंगल कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या विवाह सोहळ्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. प्रशासनाने मंगल कार्यालयांना पार्किंग व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक सूचना द्याव्यात, अन्यथा नागरिकांचा त्रास वाढतच जाईल.
- बापू कातळे, संस्थापक, संकल्प सोशल फाउंडेशन, किवळे
