आई एकविरा देवी अख्यायिका
नवरात्रोत्सव : चौथी माळ
आदिमाया आदिशक्तीचे रूप
आई श्री एकवीरा देवी
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात लोहगड, विसापूर, तुंग या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सान्निध्यात श्री एकवीरा देवीचा गड कार्ला परिसरात आहे. डोंगरातील लेण्यांचा सहवास या गडाला लाभला आहे. डोंगराच्या कुशीतील देवीचे मंदिर सुरेख आहे. आई श्री एकवीरा देवी म्हणजे आदिमाया आदिशक्तीचे एक रूप मानले जाते. तिच्या दर्शनासाठी नवरात्रात भक्तांची रीघ असते. हिरव्या गर्द वनराईने नटलेला हा परिसर बाराही महिने पर्यटकांना खुणावत असतो; मात्र, नवरात्रात गडाला भेट देणे आणि देवीचे दर्शन घेणे म्हणजे एक आनंदाची, उत्साहाची पर्वणीच ठरते.
‘एकवीरेती विख्याता सर्वकामप्रदायिनी।
आदितीर्यामदंबा सा संभविष्याति भूतले।
जनिष्यमि न संदेह पंचपुत्रान्मेनोत्थान्॥’...
असा उल्लेख ‘सह्याद्रिखण्ड’ या ग्रंथामध्ये आढळतो. भगवान शंकराचे वरदान लाभलेल्या आदिमाता रेणुकेचा जन्म इश्वांकूवंशीय राजा रेणू यांच्या घरी झाला. रेणू राजाच्या नावावरूनच ‘रेणुका’ हे नाव तिला मिळाले. पुढे जमदग्नी ऋषींशी रेणुकेचा विवाह झाला. त्यानंतर रेणुकेस रुमावंत, सुशेषा, वसू, विश्वावसू आणि परशुराम अशी पाच मुले झाली. ‘या पाच पुत्रांमध्ये एक महावीर असेल अन् त्याच्या पराक्रमामुळे तू ‘एकवीरा’ ओळखली जाशील, असे वरदान भगवान शंकराने आदिमाता रेणुकेस दिले होते,’ असाही उल्लेख आढळतो. संत एकनाथ महाराज यांनी भागवताच्या आरंभीच ‘आई एकवीरे नमन’ असे वर्णन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘‘श्रेष्ठखाणी कुलदेवता। जे का एकवीरा एकनाथ। जगी मिरवली एकात्मता। हे कुलदेवता एकनाथाची॥’’ यावरून आई एकवीरा देवीचे माहात्म्य दिसून येते.
लोणावळ्यापासून हाकेच्या अंतरावर वेहेरगाव, कार्ला येथील डोंगरावर लेण्यांच्या कुशीत निसर्गरम्य वातावरणातील मंदिरात श्री एकवीरा देवी वसलेली आहे. कोळी आणि आगरी बांधवांची कुलदेवता, स्फूर्तीदेवता अशीही एकवीरा आईबद्दल श्रद्धा आहे. कोणत्याही शुभकार्यास सुरुवात करण्याआधी आई एकवीरेचे दर्शन घेण्याची कोळी बांधवांमध्ये परंपरा आहे. मावळवासीयांचे श्रद्धास्थानही आई एकवीरा आहे.
(संकलन : भाऊ म्हाळसकर)
